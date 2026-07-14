El ICE quiere deportar a tres cubanos detenidos por proxenetismo en Tennessee

Nueve víctimas de trata fueron señaladas en el caso en contra de tres cubanos en Tennessee.

Otros tres migrantes de la Isla fueron capturados en Miami después de intentar robar una cadena con diamantes

La Habana/Los cubanos Alinson Guerrero Ramírez, Bryan Duany Rodríguez Peña y Lázaro Rodríguez Santos enfrentan cargos por trata de personas en Tennessee. Otros tres, Manuel Barrios, Yoan Guzmán y Sadien Mena, son acusados de intentar robar una cadena de diamantes valorada en 240.000 dólares en Miami, Florida.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió el domingo tres órdenes de detención migratoria en contra de Guerrero Ramírez, Rodríguez Peña y Rodríguez Santos y subrayó que se encuentran recluidos en la cárcel del condado de Sumner por “promover la prostitución”, además de que les impusieron una fianza de 82.000 dólares.

“La trata de personas es un crimen cruel que explota a personas vulnerables con fines de lucro”, declaró el director interino de ICE, David J. Venturella. La agencia busca que “rindan cuentas por explotar a otros” y luego deportarlos.

Rodríguez Santos recurrió el 9 de julio a un recurso de habeas corpus ante el tribunal federal de Tennessee, por lo que la magistrada Sheryl H. Lipman ordenó suspender provisionalmente el traslado del acusado mientras analiza el recurso.

El ICE solicitó a las autoridades “no liberar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales” y pidió que se los entregaran

El ICE solicitó a las autoridades “no liberar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales” y pidió que se los entregaran. La agencia recordó que estos cubanos contaban con antecedentes y “fueron liberados bajo las políticas migratorias de la Administración de Joe Biden”.

Según las pesquisas a cargo de la Oficina de Investigación de Tennessee, los acusados trasladaban a mujeres hasta un hotel de Hendersonville donde acordaban los encuentros sexuales a cambio de dinero. Se han documentado al menos nueve víctimas, las que reciben apoyo de Thistle Farms, una organización local de servicios para víctimas de tráfico de personas.

Rodríguez Pena ingresó de manera ilegal a EE UU en junio de 2021. El hombre cruzó el Río Bravo junto con otras 10 personas. Cinco meses después Rodríguez Santos fue detenido por la Patrulla Fronteriza, en Yuma, Arizona. Mientras que Guerrero Ramírez entró de manera irregular por Brownsville, Texas.

Este martes, el ICE además informó de la captura de otro migrante de la Isla, Ulises Prieto, que ha sido condenado en dos ocasiones por contrabando de cocaína y tiene orden final de remoción emitida en 2007, por lo que será deportado.

Por su parte, los migrantes Barrios, Guzmán y Mena señalados por un intento de robo en el club Pink Pony fueron ingresados a la Turner Guilford Knight Correctional Center, en Miami-Dade.

El hombre víctima de este delito contó a la Policía que al dirigirse al baño, Guzmán lo empujó y sus dos cómplices lo atacaron con la intención de robar una cadena con diamantes de 10 quilates.

Los uniformados detuvieron a los migrantes y confirmaron la versión de la víctima gracias a las cámaras del lugar. El hombre presentaba moretones y laceraciones en el rostro, el cuello, los hombros y los brazos.

Pese a las pruebas, hasta que un tribunal determine lo contrario, Barrios, Guzmán y Mena mantienen la presunción de inocencia.