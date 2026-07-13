Un estado en México ofrece 1.400 plazas a migrantes y sólo califican cuatro cubanos

La titular del Servicio Estatal de Empleo, Victoria Zarrabal Rabelo, brindando informes sobre las plazas laborales en Tabasco.

Yolexis Figuereo cuenta a ‘14ymedio’ que la oferta no es para gente sin papeles

Ciudad de México/Yolexis Figuereo no pudo calificar al puesto de ayudante de almacén con un salario mensual de 4.799 pesos (273 dólares) que ofertó el Servicio Nacional de Empleo Tabasco (Snet) como parte del acuerdo con la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa). “El trabajo no es para todos los migrantes”, cuenta a 14ymedio este hombre que lleva ocho meses a la espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) responda a su solicitud de refugio.

Según Figuereo, las vacantes son para “la gente que ya tiene la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y la Clave Única de Registro de Población temporal para extranjeros”, dos documento que se tramitan ante el Instituto Nacional de Migración, pero generalmente se otorgan cuando ya se oficializa la condición de refugiado.

“No hay oportunidad para los migrantes sin papeles”, señala el cubano que se mantiene en el estado gracias a un trabajo como ayudante en un almacén, por el que recibe 198 pesos diarios (11 dólares), muy por debajo del salario mínimo que en el estado es de 315 pesos (casi 18 dólares).

“No hay oportunidad para los migrantes sin papeles”, dice el cubano Yolexis Figuereo.

El Snet confirma a este diario que “al menos 17 migrantes calificaron a los puestos ofrecidos, pero el número podría aumentar en estos días”, de entre ellos, cuatro plazas fueron para cubanos. Sin embargo, no ofreció detalles de los salarios.

La titular del Servicio Estatal de Empleo, Victoria Zarrabal Rabelo, expuso que “hicieron la evaluación a varios migrantes y derivado de los resultados, si califican, volveremos a hacer otra convocatoria”.

Además, confirmó que “se le da prioridad a los que ya tienen sus papeles en regla y ya están radicando en el estado”.

Lázaro, otro migrante de la Isla en Tabasco, se autodescartó al saber del resultado de su compatriota. “No tengo papeles, no soy nadie en este país”, dice. Según cuenta Figuereo, “este socio fue expulsado por EE UU y ha estado viviendo en refugios y en la calle”.

El hombre de casi 50 años “está apagado”, dice Figuereo. “Lo arrestaron en Texas por ir jalao (estado de ebriedad), lo procesaron y deportaron a México porque la Isla no lo quiso”.

Junto con Lázaro había más cubanos viviendo con él, pero “se han ido, son viejos”. Con ellos estaba Alberto, otro deportado, “pero ya no lo he visto en el refugio ‘Dios te bendiga’. Espero que el tipo esté bien porque no tenía forma de localizar a sus hijas”, agrega Figuereo.