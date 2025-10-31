La investigación por el asesinato de dos músicos destapa una red de secuestro en la que está un cubano

El cubano Nairobis y los otros detenidos en el rancho Los Leones son acusados de secuestro y venta de drogas.

Nairobis, de 36 años, es señalado por amenazar a una española que secuestró con echarla a los leones si no se callaba

Ciudad de México/La investigación del asesinato en México de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, alias B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, alias DJ Regio Clown, ha destapado

una red dedicada al secuestro, extorsiones, préstamos, amenazas y venta de drogas. Los actos delictivos sucedían alrededor de eventos musicales como Sin Censura promovidos por un sujeto que opera bajo el nombre Mastracci y que tenían lugar en el rancho Los Leones, ubicado en Ixtapan de la Sal.

Entre los implicados se encuentra el cubano Nairobis, de 36 años, además de los venezolanos Kelvin (23), Diana (28) y José (24), la española Yaiza (18), el colombiano Camilo (28) y el mexicano Ángel (56), quienes fueron detenidos el pasado 19 de septiembre por la Marina, la Guardia Nacional y autoridades locales, quienes recibieron una llamada anónima sobre el secuestro de una turista y operaciones ilícitas en el rancho Los Leones.

Según contó a 14ymedio el oficial Artemio, en el lugar se encontraron cuatro leones, que fueron puestos a resguardo de las "autoridades competentes". La víctima, una española, "señaló al cubano y otras dos personas de amenazarla con echarla a los leones si no se callaba", precisa el agente.

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece penas de hasta 40 años en prisión y, en caso de que la víctima hubiera fallecido, hasta 140 años.

Las investigaciones han confirmado que el rancho servía para la organización de eventos musicales y vender en los shows dosis de tusi (cocaína rosa) y de la droga sintética coco chanel que está siendo introducida a México desde Medellín”, señaló el uniformado. “La venta de estas mezclas sintéticas sin la principal línea de investigación sobre el asesinato de los músicos colombianos”, agregó.

Imagen de los leones que tenían en el rancho de Ixtapan de la Sal / FGE Edomex

El grupo que operaba en Ixtapan de la Sal tiene relación con la empresa Emprende Coin, dedicada a la extorsión a través de los préstamos de dinero conocidos como gota a gota. “Estos tipos son una mafia. Te ofrecen liquidez a la mano y sin trámites, cantidades desde 500 hasta 1.000.000 de pesos, pero te cobran más del doble en pagos semanales”, comenta el policía.

Y alerta: "Los que aceptan deben bajar una aplicación en su celular. Lo que representa el peor error en sus vidas porque a través de ella te monitorean, saben tus pasos, pueden acceder a los datos de los contactos de los usuarios, cuentas de banco, redes sociales en tiempo real”.

El uniformado dice que “se está cruzando información para saber si los detenidos en Ixtapan también operaban con el sistema gota a gota. No lo veo ajeno, pero hay que esperar”.

Entre los detenidos en el rancho, también está el mexicano Ángel, identificado como CEO de Inmtec Group, una firma con sede en San Miguel de Allende señalada durante años por ciudadanos extranjeros por fraude y corrupción en contra de sus ahorros.

La trama por el asesinato de B-King y Dj Regio Clown ha llevado a la captura este jueves de Cristopher El Comandante, acusado de ser el coordinador material, Jaime Puga, señalado por ocultar el vehículo en el que trasnportaron los músicos y como cómplices José Luis El Güero y Luis Alberto El Muerto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha señalado a El Pantera como la persona que pagó 200.000 pesos por asesinar a los colombianos. El móvil del crimen, de acuerdo con las autoridades, fue la venta de drogas sin su permiso en los eventos Sin Censura.