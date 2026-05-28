Un juez nombrado por Trump ordena liberar a un cubano con antecedentes y evita su deportación

La Habana/El juez Kyle Dudek, que fue nombrado el año pasado por el presidente estadounidense Donald Trump en Florida. El miércoles 20 concedió un recurso de hábeas corpus y ordenó la liberación del cubano Mauricio Castellanos Gorra. Según el magistrado, se trata de “delincuente convicto que fue condenado en 2004 por agresión lasciva contra un menor”.

El migrante cubano solicitó la revisión de su caso al considerar que “era ilegal” su reclusión en la cárcel migratoria Alligator Alcatraz, donde lo mantuvieron casi siete meses. El juez subrayó que la detención indefinida, incluso en un caso que involucra a un “criminal convicto” que se supone que debe afrontar la “máxima consecuencia migratoria”, es contraria a la Constitución de los Estados Unidos.

Dudek fue enfático al señalar que “el Gobierno ha tenido más de dos décadas para deportar a Castellanos Gorra y ha fracasado. Esto es razón más que suficiente para creer que su expulsión no está a la vista”. Además, como parte del proceso revisión, el 12 de mayo se pidió a las autoridades migratorias presentar “evidencias concretas” antes del día 19, pero no se

El fallo del juez se sustenta en el precedente del caso de Kestutis Zadvydas (2001), un extranjero residente con antecedentes penales, que fue retenido indefinidamente tras una orden de deportación porque Lituania y Alemania se negaron a aceptarlo. Así pues, se determinó, a partir de entonces, que seis meses es el límite razonable para la detención si la deportación no es previsible en un futuro cercano.

El juez recordó que “el Gobierno cubano no le emitió a Castellanos Gorra documentos de viaje y el país tiene un historial de negar el retorno a los exiliados”

Es un proceso similar al de Castellanos Gorra. El juez recordó que “el Gobierno cubano no le emitió documentos de viaje y el país tiene un historial de negar el retorno a los exiliados”. Durante su tiempo en reclusión, las autoridades estadounidenses informaron al migrante cubano sobre su inminente deportación a México, pero éste no aceptó. Mauricio Castellanos Gorra ingresó a EE UU en 1986 y obtuvo la residencia permanente legal.

En la orden de seis páginas, se expone el problema creciente que enfrenta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya que “las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han saturado la capacidad de los agentes gubernamentales, abogados y jueces de inmigración”, denunció la red de medios Law&Crime.