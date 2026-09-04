Un juez ordena liberar a un balsero cubano que ganó su caso de asilo estando preso

Félix Abreu Medina y su esposa llegaron a EE UU junto con otros balseros el 31 de diciembre de 2022.

Félix Abreu Medina fue detenido en enero pasado por agentes cuando se dirigía a su trabajo

La Habana/Un juez de inmigración ordenó este jueves liberar al balsero cubano Félix Abreu Medina, que ganó su caso de asilo estando bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El migrante fue detenido en enero pasado cuando se dirigía a su trabajo pese a tener un proceso de asilo en curso, confirmó su esposa a la cadena Telemundo.

“Sigo teniendo miedo de que él (Abreu Medina) salga, se intente incorporar a su vida laboral y social y me lo vuelvan a detener”, dijo la esposa del balsero.

La abogada Liliana Gómez contó a la televisora, que desde el momento en que Abreu Medina fue presentado ante la Corte, “se peleó la defensa de solicitud de asilo y la ganamos”. Sin embargo, la aprobación no significó la liberación del originario de Caibarién, Villa Clara.

La letrada contó que el Gobierno de EE UU se reservó el derecho de apelar la decisión, por lo que decidieron mantener bajo custodia a Abreu Medina. “Básicamente, la respuesta que recibimos del ICE y del juez fue que, como el Gobierno reservó su derecho a apelar la aprobación del asilo, ellos lo iban a mantener detenido”. Y subrayó: “Si el Gobierno apela la decisión, la aprobación del asilo aún no es final, entonces el caso está en un procedimiento aún”.

En estos momentos, la mayoría de las detenciones tienen una sola razón: “si no tienes estatus legal de residente o ciudadano es detención”, enfatizó la abogada.

En estos momentos, la mayoría de las detenciones tienen una sola razón: “si no tienes estatus legal de residente o ciudadano es detención”, enfatizó la abogada.

Abreu Medina y su esposa llegaron a EE UU junto con otros balseros el 31 de diciembre de 2022. El hombre recibió una orden de deportación expedita, pero posteriormente fue puesto en libertad.

“No llevábamos ni dos meses, cuando ambos iniciamos el proceso para solicitar asilo político”, contó la mujer, que dijo que saca fuerzas “de donde no hay, recursos de donde no hay, lo logro y aun así no le quieren dar su libertad”.

Como parte del proceso, la abogada del migrante ha recurrido a diferentes mecanismos legales para intentar conseguir su liberación, incluyendo una petición de habeas corpus, además de insistir ante las autoridades en que su cliente no representa un riesgo para la seguridad nacional del país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura que la detención de Abreu Medina en los Cayos de Florida fue por “no tener un estatus regular en el país”, pero no le respondió a Telemundo sobre la razón por la que lo sigue manteniendo preso pese a que le fue otorgado el asilo.