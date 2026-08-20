La Marina mexicana localiza la lancha con 19 balseros cubanos extraviados desde la semana pasada

La embarcación fue localizada a 10 millas náuticas de Chicxulub Puerto, en la Península de Yucatán.

Los balseros fueron ubicados en la Península de Yucatán por el barco 'Tigres del Mayab 3', cuya tripulación brindó “alimentos y agua” a las personas de la Isla

Ciudad de México/La embarcación con 19 balseros cubanos, de la que no se tenían noticias desde el pasado 11 de agosto, fue localizada este jueves a 10 millas náuticas de Chicxulub Puerto, en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba, confirmó un pescador a 14ymedio. “La lancha fue ubicada alrededor de las 09:00 de la mañana”, agregó.

Según la fuente, los balseros fueron ubicados por el barco Tigres del Mayab 3, cuya tripulación brindó “alimentos y agua”, además de dar aviso a las autoridades para activar las labores de rescate. “Hay varios niños deshidratados”, afirmó el hombre.

Oficiales de la Marina mexicana confirmaron a la Agence France Presse la localización de los balseros cubanos, incluidos cuatro menores. “Ya recuperaron a los cubanos… Van camino al Mando Naval”.

Oficiales de la Marina mexicana confirmaron a la Agence France Presse la localización de los balseros cubanos, incluidos cuatro menores.

Desde que la tripulación del barco Tigres del Mayab 3 dio aviso, la Marina ordenó el despliegue de una embarcación Defender, utilizada para operaciones de búsqueda y rescate.

Leosbel, un padre cubano residente en México, contó a la cadena Univisión que en la lancha se encontraban sus hijos mellizos Leosdel y Leosniel, de apenas dos años, y la madre de ellos, Yusimy Garroba Leiva, de 35 años y residente de Camagüey.

La embarcación salió de Pinar del Río y llevaba dos cajas de agua con envases pequeños, entre 15 y 20 paquetes de galletas, además de dos cajas de jugo y dos más de leche.

La madre de una de las balseras contó a este diario que había recibido un mensaje de una persona que le aseguró que se encontraban cerca de Yucatán.