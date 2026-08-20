La Marina mexicana localiza la lancha con 19 balseros cubanos extraviados desde la semana pasada
Migración
Los balseros fueron ubicados en la Península de Yucatán por el barco 'Tigres del Mayab 3', cuya tripulación brindó “alimentos y agua” a las personas de la Isla
Ciudad de México/La embarcación con 19 balseros cubanos, de la que no se tenían noticias desde el pasado 11 de agosto, fue localizada este jueves a 10 millas náuticas de Chicxulub Puerto, en la Península de Yucatán, uno de los puntos de México más cercanos a Cuba, confirmó un pescador a 14ymedio. “La lancha fue ubicada alrededor de las 09:00 de la mañana”, agregó.
Según la fuente, los balseros fueron ubicados por el barco Tigres del Mayab 3, cuya tripulación brindó “alimentos y agua”, además de dar aviso a las autoridades para activar las labores de rescate. “Hay varios niños deshidratados”, afirmó el hombre.
Oficiales de la Marina mexicana confirmaron a la Agence France Presse la localización de los balseros cubanos, incluidos cuatro menores. “Ya recuperaron a los cubanos… Van camino al Mando Naval”.
Oficiales de la Marina mexicana confirmaron a la Agence France Presse la localización de los balseros cubanos, incluidos cuatro menores.
Desde que la tripulación del barco Tigres del Mayab 3 dio aviso, la Marina ordenó el despliegue de una embarcación Defender, utilizada para operaciones de búsqueda y rescate.
Leosbel, un padre cubano residente en México, contó a la cadena Univisión que en la lancha se encontraban sus hijos mellizos Leosdel y Leosniel, de apenas dos años, y la madre de ellos, Yusimy Garroba Leiva, de 35 años y residente de Camagüey.
La embarcación salió de Pinar del Río y llevaba dos cajas de agua con envases pequeños, entre 15 y 20 paquetes de galletas, además de dos cajas de jugo y dos más de leche.
La madre de una de las balseras contó a este diario que había recibido un mensaje de una persona que le aseguró que se encontraban cerca de Yucatán.