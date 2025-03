“Tengo miedo de que me manden para Texas”, dice una cubana con I-220A detenida

Madrid/El número de detenciones de migrantes cubanas con el formulario I-220A en Estados Unidos ha aumentado en los últimos días. El caso de Beatriz Monteagudo, el más reciente, se conoció gracias a una llamada telefónica que hizo la joven desde el centro de detenciones de Broward, en Florida, y emitida por Telemundo 51.

“Tengo miedo de que me trasladen a otro estado porque se las están llevando para Luisiana, para Texas. Y eso sí me da miedo, que me trasladen para otro estado”, dijo Beatriz Monteagudo.

El canal con sede en Miami también conversó con un amigo de la detenida, Johan Ariel, quien contó que el pasado lunes, antes de que Monteagudo saliera hacia su cita en el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le deseó suerte y que le informara al regresar, cosa que no ocurrió. “En el momento en que me llama, ella estalla en llanto. Me dice: ‘Johan, estoy aquí, no sé qué pasó. No sé por qué me detuvieron. Somos 18 personas’”, contó el joven, que entró en EE UU con una cita en CBP One y también teme por su destino.

Su caso se une al de Laura de la Caridad González Sánchez, detenida también cuando acudía a su cita de control migratorio el pasado 10 de marzo en el mismo centro de Miramar, al sur de Florida. La joven, de 26 años y estudiante de Enfermería, había llegado a EE UU en septiembre de 2022 y vivía –con su permiso de libertad de orden provisional, conocido como I-220A, tras solicitar asilo– a la espera de su juicio, previsto para el 25 de diciembre de este 2025.

González se encontraba este fin de semana en Arizona, antes de ser trasladada a California, según contó su madre a Noticias 23. “Estoy rota, estoy destruida, es mi única hija”, dijo Celia Sánchez. “No hay ningún tipo de explicación, a ella allí le dijeron que había sido un grupo que se había escogido al azar”.

Las familias están siendo, en estos casos, comunicativas a la hora de expresar sus temores. Lo ha hecho incluso la madre de Beatriz Monteagudo, que sigue en Cuba. “No sabemos nada prácticamente de nuestra hija. Una niña que había hecho todas sus cosas. Se había presentado en la corte. Tenía permiso de trabajo. No ha cometido ningún delito. ¡Qué situación para los jóvenes que salen de este país atravesando fronteras y entonces encima los dejan detenidos!”, lamentó. “Entonces, ¿dónde es que se busca la libertad?”, dijo a Telemundo.

Lisvani Sánchez es el marido de Denice Reyes, uno de los casos que más teorías han desatado entre los exiliados. Ambos llegaron a EE UU en enero de 2022 y son, como el resto, solicitantes de asilo y autorizados a residir en el país con un I-220A. La pasada semana acudieron también a su cita en Miramar y fueron detenidos, pero sus destinos han sido muy diferentes.

“A las 4:00 de la tarde vienen y me devuelven mis papeles y me dijeron que me tenía que ir, que mi esposa se tenía que quedar detenida. Les pregunté el motivo y ellos me dijeron que era una orden que había venido de arriba”, relató Sánchez. Su esposa fue conducida al centro de detención de Broward, mientras él se fue con un dispositivo de control por GPS.

Yadira Cantallops Hernández, madre de un niño pequeño nacido en EE UU y con fecha de juicio prevista en abril, es la última de las cubanas cuya identidad ha salido a la luz, aunque se sabe que hay al menos dos más, según sostiene el periodista Daniel Benítez, quien ha afirmado que las migrantes están juntas y tienen San Diego como destino final, sin que se tenga más detalle de qué les espera allí.

La prensa de Miami ha intentado recabar opiniones entre abogados especializados en los últimos días, ante la confusión generada entre los cubanos que permanecen en EE UU con I-220A y a la espera de una decisión judicial. Este grupo de migrantes, que inicialmente dijo sentirse seguro de su estatus en medio de las rigurosas políticas de la Administración de Donald Trump, ha recibido con estupor las crecientes noticias sobre detenciones de personas en su situación.

El abogado Wilfredo Allen ha pedido a los migrantes en declaraciones a la prensa que no dejen de acudir a sus citas con ICE por temor a represalias, pues podrían empeorar las cosas. “Yo creo que cuando hacen estas detenciones están mandando un mensaje de pánico y miedo. A una gran parte de personas los sueltan enseguida. En algunos casos, personas que tenían I-220A y no tenían corte, les han puesto una fecha de corte”, dijo pocos días antes de saberse que este grupo de cubanas están de camino a California.

Allen también instó, en una entrevista con CiberCuba, a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart a intervenir en este caso. “Está en sus manos”, dijo el experto, que considera que hay una solución administrativa dependiente de la voluntad política. “La secretaria de Seguridad Nacional tiene el poder para determinar que la I-220A es una entrada legal para el Ajuste Cubano y está basado en leyes y memorandos que existían anteriormente sobre la entrada de los cubanos”, sostuvo. Salazar, en concreto, se ha comprometido en numerosas ocasiones a trabajar por los migrantes en esta situación.

Rosaly Chaviano, una especialista consultada por Telemundo, expresó su incapacidad para entender lo que está pasando. “Realmente no sabemos en sí, porque oficialmente no lo ha dicho el ICE, por qué están deteniendo a estas personas, pero lo que estamos viendo son estas detenciones basadas en violaciones a las condiciones de las I-220A”, comenta, en referencia a presuntos incumplimientos de la ley o la conducta que se les indica que deben seguir, aunque no parece ser el caso de este colectivo. “Definitivamente, si no hay violaciones cometidas por estas personas, ese puede ser un argumento para poder decirle al ICE que estas personas están dispuestas a cumplir con lo que les pidan, ya sea una fianza, ya sea condiciones adicionales”, explicó Chaviano.

“Lo que nos preocupa es que ellos extiendan esta interpretación de las deportaciones expeditas a aquellas personas que no estén en estos momentos en una corte de deportación. Los que son I-220A sin corte", añadió la letrada, que pidió estar preparados ante “cualquier circunstancia”.

La grabación, que el republicano planea difundir en redes sociales, invita a los migrantes a utilizar CBP Home

Este martes, se supo que Trump dio un paso más en sus políticas migratorias y grabó un video en el pide a los indocumentados "autodeportarse" antes de que las autoridades los arresten, según el sitio de noticias Axios, que tuvo acceso al material. La grabación, que el republicano planea difundir en redes sociales, invita a los migrantes a utilizar CBP Home, una aplicación habilitada por el Gobierno a través de la que pueden informar a la Administración que abandonan el país.

"Mi Administración está lanzando la aplicación CBP Home para brindarles a las personas que se encuentran en nuestro país sin documentos una manera fácil de salir ahora y autodeportarse voluntariamente", explica Trump. "Si lo hacen, podrían tener la oportunidad de regresar legalmente en algún momento en el futuro". Pero, "si no aprovechan esta oportunidad, serán encontrados, deportados y nunca más serán admitidos en Estados Unidos; nunca jamás, nunca volverán a entrar", alerta el mandatario.