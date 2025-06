Migración detiene en Miami a un judoca cubano que ‘desertó’ en 2022

La Habana/Reina la incertidumbre en la familia del judoca cubano Heriberto Rivero Carrera, que desertó en 2022 en México. El joven, de 29 años, fue detenido el pasado viernes tras asistir a la Corte preliminar de asilo en Miami y su familia teme que sea deportado. “El juez no lo quiso ni escuchar”, dijo la madre del deportista a la cadena Univisión. “No le dio oportunidad a que él se explicara y ahí mismo inmigración lo detuvo y se lo llevó”.

Rivero ingresó a territorio estadounidense hace tres años por la frontera con México. Las autoridades le entregaron la forma I-220A, una “orden de libertad provisional” bajo palabra. Sin embargo, para el Gobierno, el documento no se reconoce como una entrada legal y en el caso del judoca no pudo solicitar el beneficio de la Ley de Ajuste Cubano tras el año y un día en el país.

La madre del medallista nacional de judo teme por la seguridad del atleta, “todo el mundo sabe lo que significa desertar de un equipo nacional”. El abandonó es calificado por el régimen como una “grave indisciplina” y los atletas pasan a engrosar el listado de “traidores”, “gusanos” a los que se les impide el ingreso a la Isla por ocho años.

La esposa de Rivero, que tiene cuatro meses de embarazo, advirtió sobre la posibilidad de que el régimen acepte la deportación, pero “si lo deportan ¿qué futuro va a tener en Cuba?”. La mujer advirtió que como parte del hostigamiento, “no van a darle trabajo en ninguna parte, nada” y corre el riesgo de que lo “desaparezcan”.

En Estados Unidos Rivero mantiene un historial limpio. Aunque ha tratado de mantenerse en el deporte, la competencia más reciente fue en 2023, cuando conquistó el oro en el US Open Fort en Lauderdale como parte del club de judo Mambi.

En mayo pasado, el abogado Ismael Labrador reconoció que “en los tiempos que estamos viviendo, Migración está buscando cualquier hueco en la Ley para poder detenerte”. En entrevista con el periodista Mario J. Pentón, el letrado reconoció que ante la “nueva ola de persecución” hay formas para salir airoso.

“Sabemos que definitivamente esto es una violación terrible a los derechos, a los due process y a los derechos de tener una audiencia y de presentarte en corte y de representarte”.

Sin embargo, los arrestos se siguen denunciando. El pasado martes el cubano Didie Espinoza, también con formulario I-220A, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a su salida de la sala de la Corte en Miami.

“A ellos no les importa que tú tengas asilo, a ellos no les importa nada. Eso es al azar”, dijo a Univisión la pareja del cubano, Daysi Salvador. “Tengo videos en que ellos (ICE) tienen una hoja con nombres determinados y te están esperando”, contó la mujer. “Cuando yo llegué no había nadie, pero ya después los mandan a subir, había como seis arriba en el ascensor, yo estoy en el salón de espera y ahí están ellos esperando con la lista tachando”.