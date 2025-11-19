Migrantes cubanos reciben una golpiza de agentes de Letonia antes de ser expulsados a Bielorrusia

La pareja de cubanos fue expulsada de Letonia y encontrada en Bielorrusia por integrantes del destacamento fronterizo de Polotsk.

La Habana/“No quiero ver a gente (indocumentados) así en Letonia”. Fueron las últimas palabras que escucharon una pareja de cubanos esposados antes de ser “golpeados con porras de goma y pistolas de electrochoque”, según informó el Comité de Investigación adscrito al Comité Estatal de Fronteras de Buielorrusia. Tras el acto represivo, fueron subidos a una camioneta en que los llevaron hasta la frontera, donde los obligaron a “entrar en Bielorrusia a través de una puerta para animales”, agregó.

Los migrantes reconocieron que ingresaron de manera irregular a Letonia con la intención de llegar a España. En su travesía fueron interceptados por las autoridades y presentados ante un comandante.

La pareja de cubanos fue expulsada y encontrada en Bielorrusia por integrantes del destacamento fronterizo de Polotsk. El cubano presentaba moretones en un rostro desfigurado por los golpes. La revisión médica reveló que el hombre, de 28 años, presentaba “una lesión cerebral traumática”, según el medio local Reform News. Además, la mujer fue “diagnosticada con hipotermia, abrasiones y hematomas” en el cuerpo.

El servicio de prensa recalcó al portal Life que documenta todos los casos de violaciones de los derechos de los migrantes en la frontera con los países de la Unión Europea. El mismo medio informó que en octubre pasado Guardias fronterizos bielorrusos hallaron a refugiados de Eritrea golpeados cerca de la frontera con Letonia; uno de ellos falleció.

El migrante cubano presentaba moretones en un rostro desfigurado por los golpes. / Captura de imagen

Los migrantes denunciaron que oficiales de Letonia les quitaron sus celulares y los destrozaron. Después los subieron a una furgoneta donde los golpearon. A consecuencia del castigo, un hombre de 29 años perdió el conocimiento y falleció.

“Después, según los refugiados, los llevaron a la frontera, los arrojaron del vehículo y, tras abrir una puerta en la valla, los obligaron a entrar a pie en Bielorrusia”, publicó Life.

En marzo pasado el Gobierno de Letonia reforzó los controles fronterizos con Rusia y Bielorrusia, citando preocupaciones de seguridad por una afluencia de migrantes orquestada por Moscú. La Guardia Fronteriza respaldó la medida, después de confirmar que su jefe, Guntis Pujats, confirmó el aumento de “grupos organizados" de migrantes en los límites territoriales.

Como medida inicial se establecieron controles más estrictos en los puestos fronterizos considerados clave, en Paternieki, Terehova y Grebneva. Se colocaron anuncios en los que se indicaba que estaba restringido solo a vehículos motorizados, mientras que los peatones y ciclistas no podrán cruzar hasta nuevo aviso.