La ofensiva migratoria de Trump golpea a los negocios latinos en Estados Unidos

Un informe de la Universidad de California Los Ángeles reveló que un 59% de los empresarios latinos dijo que sus ventas habían caído más de 50% después de las redadas de 2025

Atlanta/Laurinda Pestana cuenta que ella y su negocio de comida venezolana sobrevivieron a la pandemia de covid-19 de 2020, pero no a la ofensiva migratoria del segundo mandato de Donald Trump, que la llevó a cerrar este año su negocio en Georgia, como ha ocurrido con otros comerciantes latinos por todo el país.

Otros empresarios hispanos se han visto obligados a tomar medidas drásticas, como reducir plantilla, mientras esperan que "escampe el temporal", en un contexto en el que otros negocios afrontan además una caída de las ventas y una creciente incertidumbre económica.

El pasado septiembre, Pestana cerró Venezuelan Store, un popular negocio de empanadas, cachapas y otros platos típicos venezolanos que mantuvo durante siete años en Alpharetta, al norte del área metropolitana de Atlanta.

La venezolana y su pareja sobrevivieron el "vendaval" del covid-19, pero no pudieron con los embates de la crisis migratoria

La venezolana y su pareja sobrevivieron el "vendaval" del covid-19, pero no pudieron con los embates de la crisis migratoria. "Esto pasa debido a la situación migratoria que estamos viviendo todos los latinos y a la situación económica", lamentó Pestana en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales en el que anunció la decisión de cerrar el negocio.

La inmigrante se refiere a los constantes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado zozobra en la comunidad latina, y también al alto coste de la vida, que obliga a muchos a optar por salir menos y recortar gastos.

"Los clientes tienen miedo de salir a la calle a comprar o a pasear, y eso era precisamente nuestra tienda, el punto de encuentro de los venezolanos en Georgia", manifestó a EFE Pestana, madre de tres niños, quien ahora se encuentra desempleada, en busca de una nueva oportunidad para continuar en Estados Unidos.

Una situación económica complicada también la sufre el dueño de un pequeño taller mecánico en Gainesville -una localidad en el noreste de Georgia con una de las mayores poblaciones hispanas del estado-, que tuvo reducir el número de empleados.

"Han bajado demasiado las ventas, sobre todo entre los hispanos, la gente tiene mucho miedo de salir, incluso para ir a trabajar. Es demasiado triste lo que está ocurriendo"

"Han bajado demasiado las ventas, sobre todo entre los hispanos, la gente tiene mucho miedo de salir, incluso para ir a trabajar. Es demasiado triste lo que está ocurriendo", dijo a EFE Misael, un mexicano oriundo de Pachuca, que para ganarse la vida, además, vende artesanías de su país junto con su esposa, una ciudadana estadounidense.

Los domingos, las plazas comerciales hispanas ya no son lo mismo: los paseos familiares son menos frecuentes y más breves, y los pequeños empresarios lo están resintiendo.

"Está muy lento el negocio por las personas que están nerviosas por lo de ICE y no están saliendo, y las ventas no están cuadrando. En este momento estamos sobreviviendo, pero ojalá vengan mejores tiempos", dijo Nancy, una mexicana que vende frutas y verduras en un popular mercado ubicado a una hora de Atlanta.

"Esto es la tapa. Está muy afectado el mercado", expresó por su parte una agente de ventas de una empresa de Atlanta, una expresión popular colombiana que significa que se ha llegado al límite de una situación. "Y con las elecciones la situación se puede poner peor", agregó la colombiana, que prefirió no identificarse, sobre los comicios legislativos del 3 de noviembre.

Aunque se desconocen cifras actuales sobre el impacto nacional, un ejemplo está en Los Ángeles (California), una de las ciudades con mayor población hispana del país, donde un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) reveló que un 59% de los empresarios latinos dijo que sus ventas habían caído más de 50% después de las redadas de 2025.

El sondeo de UCLA encontró que el 68% cerró temporalmente o redujo sus horarios y un 51% dijo que empleados dejaron de presentarse a trabajar por miedo.

La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (Ushcc) ha tomado conciencia de la situación e instado a los líderes políticos a unirse en "apoyo a soluciones migratorias bipartidistas".

"Las empresas estadounidenses se enfrentan a disrupciones históricas causadas por la crisis de seguridad pública derivada de las operaciones federales de control migratorio en comunidades de todo el país", aseguró la Ushcc.

La cámara, que representa a más de cinco millones de empresas de propietarios hispanos, subrayó que estas alteraciones de la actividad comercial, especialmente para las pequeñas empresas de propiedad local y familiar, amenazan la prosperidad compartida a escala nacional.