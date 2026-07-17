La Policía busca a un cubano que apuñaló a su primo en Tapachula

Las autoridades temen que el hombre trate de cruzar a Guatemala para evadir la justicia

Ciudad de México/La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tapachula, del grupo de operaciones especiales llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal busca al cubano identificado como Alejandro tras asesinar el miércoles pasado a puñaladas a su primo Leonel. Según confirmaron las autoridades a 14ymedio, el hombre huyó de la casa ubicada en la colonia San Agustín tras el crimen y temen que pueda cruzar a Guatemala.

Un oficial, que pidió el anonimato, dice que se solicitó el apoyo de agentes apostados en los filtros militares y migratorios para capturar al fugitivo. “El hombre podría alcanzar una pena de 30 años en prisión o más al tratarse de un homicidio calificado”.

De acuerdo con el testimonio de otro primo del fallecido, Luis Ángel, y único testigo, “hubo alevosía y ventaja” por parte del agresor. Los tres hombres se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando Alejandro empezó a discutir con Leonel y luego de tomar un cuchillo lo “apuñaló en repetidas ocasiones”.

La víctima fue llevada hasta hospital de la Cruz Roja Mexicana en Tapachula, pero debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el trasladó.

El testigo aseguró a las autoridades que él y sus primos están de manera legal en el país y con trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

El testigo aseguró a las autoridades que él y sus primos están de manera legal en el país y con trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El caso fue tomado por la Fiscalía de Inmigrantes que realiza las indagatorias para esclarecer los hechos y la condición de los cubanos.

A inicios de julio, el Colegio de la Frontera Sur informó que entre 20.000 y 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Colombia, principalmente, se encuentran varados en Tapachula. “La ciudad se ha convertido en un embudo migratorio, donde la movilidad se caracteriza por la incertidumbre” debido a la demora en los trámites que han llegado a los casi dos años, publicó Diario del Sur.

“Las políticas de Donald Trump también han reducido el tamaño de las caravanas migrantes, ya que muchas personas han desistido de esperar. Intentar cruzar hacia Estados Unidos ya no es su prioridad y buscan establecerse temporalmente en entidades del centro del país, como Ciudad de México, Puebla o el Estado de México”, agregó el Colegio de la Frontera Sur.