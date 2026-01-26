El reguetonero cubano ‘El Chulo’ es acusado por EE UU de ser un “criminal peligroso”

Abel Díaz Rodríguez es integrante de la pandilla Latin Kings, dicen las autoridades, y permanece en Alligator Alcatraz a la espera de su deportación

La Habana/El cantante cubano Abel Díaz Rodríguez, alias El Chulo, se encuentra preso en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el artista es “un criminal peligroso” y “miembro activo de la pandilla Latin Kings”, que surgió en la ciudad de Chicago a mediados del siglo pasado y que el FBI ha considerado una grave amenaza para el país.

Díaz Rodríguez permanece bajo custodia y “a la espera de su expulsión de Estados Unidos”.

Rodríguez, según un comunicado enviado a la cadena Telemundo, ingresó legalmente a Estados Unidos el 28 de diciembre en 2011 a través de una visa de prometido no inmigrante (Fiancé visa). Sin embargo, sostiene el ICE, el cubano “usó su oportunidad del sueño americano para aterrorizar a otros”.

La agencia de inmigración sustenta su argumento en el historial delictivo de Rodríguez. El 3 de marzo de 2017 “fue condenado por el delito de intento de homicidio en segundo grado”, además de “agresión con un arma”, por los que cumplió una sentencia y fue liberado. Meses después, y debido a los antecedentes, un juez de inmigración le emitió una orden final de deportación el 1 de octubre de 2018.

El mánager del cantante contó a Telemundo que agentes del ICE se presentaron el pasado 22 de enero en la casa del cubano, ubicada en Homestead (Florida), para arrestarlo. Al artista lo llevaron al Centro de Detención de Broward (BTC) y, posteriormente a Alligator Alcatraz.

Eleannys Almanza, madre de un hijo de Díaz Rodríguez, aseguró que el reguetonero “nunca ha pertenecido a ninguna pandilla”. La mujer afirmó al periodista Javier Díaz que el detenido es “una persona noble, tranquila y que no usa drogas”.

El mánager de El Chulo difundió un mensaje en que agradece las muestras de apoyo de la comunidad cubana, que demuestra que “en la unión está la fuerza”.

Los abogados del cubano están analizando las alternativas legales para evitar la deportación, entre las que están la moción de reapertura de emergencia, un paro a la deportación, un habeas corpus o incluso una orden de restricción.

El caso de Abel Díaz Rodríguez se da en ambiente de denuncias contra el ICE por los homicidios de Alex Pretti, tal día, y de Renee Good, tal otro, ambos ocurridos en Minneapolis, además de por falsificar reportes y arrestar a manifestantes sin pruebas.

El Partido Demócrata anunció que intentará bloquear esta semana la ley que busca continuar con la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Del otro lado, algunos republicanos piden que "se investiguen" los posibles excesos de autoridad en Minnesota y Donald Trump asegura que están "revisando todo" lo relacionado con el fallecimiento del enfermero.

Seis de los 12 proyectos de ley de gastos anuales para el año fiscal 2026 ya han sido firmados por el presidente Trump. Sin embargo, otros seis se encuentran aún en discusión en el Senado, entre ellos los recursos correspondientes al Departamento de Seguridad Nacional, por lo que, si los legisladores no aprueban las leyes para el próximo viernes 30 de enero, la financiación para las agencias como ICE se agotará.

Para evitar el cierre parcial del Gobierno, el Partido Republicano debe convencer a varios demócratas en la cámara alta. "Los demócratas buscaron reformas de sentido común en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto de ley es lamentablemente inadecuado para frenar los abusos de ICE", declaró líder demócrata en el senado, Chuck Schumer.