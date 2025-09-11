Rusia deporta a siete cubanos por estar de manera ilegal en el país

Las autoridades de San Petersburgo detuvieron el pasado lunes a un migrante de la Isla con droga

La Habana/Rusia expulsó a siete cubanos por permanecer de manera ilegal en el país, lo que constituye un “delito”, según el artículo 18.8 del Código de Infracciones Administrativas. De acuerdo con el diario Mangazey, los migrantes fueron deportados a La Habana a finales de agosto, sin embargo, el Ministerio del Interior no reportó el proceso.

El mismo medio precisó que los cubanos fueron detenidos en el distrito de Borovsky. Además, la oficina del Servicio Federal de Alguaciles de Kaluga agregó que junto con los migrantes de la Isla también fueron deportados a su país de origen tres personas de Uzbekistán y otras tres de Tayikistán.

Desde junio pasado Rusia endureció las medidas para el ingreso de cubanos sin visa. Entre los requisitos se encuentran el registrarse en el Sistema Unificado de Identificación y Autenticación y la presentación de una solicitud electrónica a través de la aplicación ruID. Una vez en Moscú la persona es fotografiada y se le toman las huellas dactilares en Aduana con lo que las autoridades migratorias generan un perfil digital.

El año pasado Rusia deportó a más de 80.000 migrantes por violar las normas migratorias. La cifra es el doble de la registrada en 2023 (44.200 personas) y el triple que la de 2022 (26.600). Hasta el momento no se han publicado reportes oficiales sobre el número de cubanos ilegales expulsados.

En el primer semestre de 2025 el registro de cifras es significativo con la expulsión de 564 migrantes, dijo el jefe de la Dirección General del Servicio Federal de Alguaciles de Tartaristán, Anvar Zakirov.

Las autoridades rusas deportaron a 13 migrantes, entre ellos siete cubanos, por estar de manera ilegal en el país. / La Tijera

Entre los deportados en julio pasado se confirmó la expulsión de 16 cubanos. Nueve de ellos de entre 28 y 58 años fueron detenidos en su centro de trabajo, según difundió Zebra TV. Estás personas llegaron al distrito de Aleksandrovsky en mayo de 2024 a través de una red de tráfico de personas.

En marzo, Moscú expulsó a otros 17 cubanos que permanecían en el país de manera irregular después de que venciera su permiso de estancia. Las autoridades iniciaron una investigación y se determinó prohibirles su regreso.

El lunes pasado las autoridades de San Petersburgo detuvieron a un cubano de apellido González al que le encontraron sustancias prohíbidas, por lo que fue acusado del delito de tráfico de drogas.

“La Policía notó a un individuo que, al ver a los uniformados, comenzó a ponerse nervioso y arrojó al suelo un paquete con dos envoltorios con cinta adhesiva. En el interior había una droga sintética. El peso total superó los tres gramos”, aseguró la Policía al medio Fontanka.