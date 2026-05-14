San José El Hueyate es “tierra de nadie” y donde desaparecieron 40 migrantes, entre ellos seis cubanos

Entre los pobladores “existe el miedo, tienen temor” a hablar sobre las redes de coyotes, cuenta el familiar de un hondureño

Ciudad de México/“San José El Hueyate es el punto clave, ahí se esconde una verdad”, dice a 14ymedio Óscar Hernández, hermano de Ricardo Hernández, el hondureño desaparecido el 21 de diciembre de 2024 junto con un grupo de 40 migrantes, entre ellos seis cubanos. El hombre cuenta que en los pobladores “existe el miedo, tienen temor” a hablar sobre las redes de coyotes.

“El Hueyate es tierra de nadie, donde reina la impunidad”, afirma el abogado José Luis Jiménez. En ese poblado de menos de 800 habitantes, ubicado en el municipio de Mazatán, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, Hernández pensó en encontrar “todo para descubrir dónde están nuestros familiares”, pero lamentablemente confirmó que el migrante “sufre este tipo de atropellos”.

El letrado afirma que es sabido que “del Suchiate, Puerto Madero y El Hueyate salían o salen lanchas cargadas de migrantes, lo hacen de madrugada”.

El hombre dice que realizaron “un recorrido corto en lancha saliendo de San José El Hueyate, donde hicimos un simulacro por donde nuestros familiares pudieron haber pasado”, pero no encontraron nada. Las familias también se desplazaron en busca de indicios por el parque y mercados de Mazatán. Se dirigieron a Tonalá, sin embargo, las pistas que les dieron los pobladores “no son concretas, al final no son más que especulaciones y comentarios”.

El letrado afirma que es sabido que “del Suchiate, Puerto Madero y El Hueyate salían o salen lanchas cargadas de migrantes, lo hacen de madrugada”

En su caso, lamentó el desinterés del consulado de Honduras en Tapachula. En la sede diplomática, asegura, no hubo respuesta. “No le toman el interés que deben”. Para Hernández, “deben de hacer su trabajo, no sólo recibir un sueldo”.

Margarita Bravo, madre de Meiling Álvarez Bravo y abuela de Samei Armando Reyes Álvarez, habla de jornadas extenuantes en estos días en México. “Son momentos difíciles, desde que llegas te hablan de personas desaparecidas que jamás aparecen. La gente pareciera acostumbrada a esto, pero yo pienso en que los voy a volver a ver”.

La mujer, que cuenta con visa humanitaria por seis meses, se ha reunido con mujeres mexicanas que también trazan rutas de búsqueda para localizar a “hijas, hijos, padres, hermanos, sobrinos”. Bravo ha estado hoy frente a Palacio Nacional repartiendo hojas con las fotos de sus familiares.

En los últimos meses de 2024, cifras oficiales indican que 83 migrantes desaparecieron en México. Entre ellos están los cubanos Meiling Álvarez Bravo y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, Dayranis Tan Ramos, Elianis Caridad Morejón Pérez, Jorge Alejandro Lozada Santos, Lorena Rosabal Guevara, además del hondureño Ricardo Antonio Hernández Barahona y el ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza.

El registro general, que toma como referencia el período de 2010 a 2024, señala más de 1.800 extranjeros desaparecidos. La cifra ha sido refutada por organizaciones civiles del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (Odim) que arroja un subregistro masivo y organizaciones que estiman más 10.000 personas.