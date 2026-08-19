Surinam destaca como nuevo destino migratorio para los cubanos

Calculan que el 70% en Cuba viaja con una intención migratoria o con la idea de explorar posibilidades de establecerse

De los 40.000 migrantes de la Isla que se han instalado en ese país en los últimos cinco años, el 99% trabaja de manera ilegal

La Habana/Surinam ha comenzado a surgir como un destino migratorio para los cubanos en 2026. El país, vecino de Guyana, donde la fiebre del petróleo hizo que más de 135.000 oriundos de la Isla migraran en 2025, se está convirtiendo en uno de los puntos más solicitados en agencias de viajes en el país.

Pedro Escalante, director de Operaciones de DP Travels, con sede en Holguín, cuenta a 14ymedio que el país más pequeño de Sudamérica comenzó a despertar interés entre la población cubana desde hace unos meses. “El crecimiento de las consultas sobre Surinam es más claro a partir de mayo, aunque el interés no apareció de un día para otro”, cuenta. “Primero eran consultas aisladas y, posteriormente, comenzamos a recibir más preguntas relacionadas con disponibilidad de vuelos, requisitos de entrada y posibilidades de viajar”, agrega.

Escalante remarca que “durante 2025 y, especialmente, en 2026 hemos notado que el destino comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las conversaciones con clientes”.

Según los números de la agencia, hay un crecimiento constante y en lo que va del año, hasta este miércoles 19 de agosto, los cubanos que viajaron a Surinam con DP Travels ya superan por casi un tercio a los contabilizados durante todo 2025, aunque siguen siendo números pequeños. “Nuestro registro sería aproximadamente que en 2024 viajaron a ese país 32; en 2025, 54, y en 2026, de enero a agosto, 73”, detalla Escalante.

“Nuestro registro sería aproximadamente que en 2024 viajaron a ese país 32; en 2025, 54, y en 2026, de enero a agosto, 73”

Guyana también presenta un incremento sostenido en los viajes realizados por la agencia desde 2024. Ese año viajaron con la empresa 122 cubanos; un año después, 178, y en lo que va de este año, 224.

“Hemos comenzado a notar mayor interés por Surinam”, señala, aunque los motivos, según su experiencia, son diferentes. “Algunos clientes lo ven como un destino para permanecer, mientras otros lo consideran parte de una ruta más amplia dentro de Sudamérica”, dice.

En el caso de los que llegan al país para establecerse, la mayoría de las veces lo hacen de forma irregular. Entran al país como turistas y comienzan a buscar algún empleo. En ese sentido, DP Travels señala que otros servicios prometen conseguir una visa, un trabajo o una residencia a cambio de dinero, “cuando realmente nadie puede garantizar una decisión que corresponde a una autoridad migratoria”.

En esos casos, los cubanos aceptan el trabajo que encuentran y cobran lo que les ofrecen. En mayo pasado, Starnieuws, el principal medio de Surinam, informó que el 99% de los cubanos que viven en ese país trabaja de manera ilegal.

De los 40.000 cubanos que se han establecido en Surinam desde 2020, según el reporte, solo 248 han solicitado permisos de trabajo, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, Bienestar y Trabajo de ese país.

De los 40.000 cubanos que se han establecido en Surinam desde 2020, según el reporte, solo 248 han solicitado permisos de trabajo

La mayoría ingresa vía Panamá en vuelos operados por Copa. En el aeropuerto de Tocumen, los vuelos a Paramaribo suelen estar completos, “principalmente por cubanos que viajan frecuentemente a Surinam con toda su familia”, sostiene el medio, que agrega que de los 40.000 cubanos en el país, solo 1.292 tienen estatus legal.

“En algunos casos, los clientes ya tienen un oficio antes de viajar y su intención es utilizar esa experiencia para buscar oportunidades laborales”, indica Escalante, quien señala, de acuerdo con el contacto que ha podido establecer con algunos de los viajeros, que intentan enrolarse en sectores como la “construcción, servicios, comercio, restaurantes, transporte, trabajos informales y otros oficios”.

Si no toman esos trabajos, la alternativa es regresar a una Isla donde las oportunidades cada vez son menos y con una crisis que se profundiza rápidamente y de forma irreversible. “Hemos visto un incremento en las consultas y en la demanda de determinados destinos”, señala la agencia, que remarca que, aunque “es difícil atribuir cada viaje exclusivamente a la situación económica o social de Cuba, sería ingenuo ignorar que las condiciones actuales del país influyen en las decisiones de muchas personas”.

El director de Operaciones de DP Travels asevera que en las conversaciones con los clientes “aparecen frecuentemente preocupaciones relacionadas con la situación económica, el empleo, los ingresos, la posibilidad de ayudar económicamente a sus familias y la búsqueda de mejores oportunidades”.

“Aparecen frecuentemente preocupaciones relacionadas con la situación económica, el empleo, los ingresos”

“Si tuviera que hacer una estimación basada exclusivamente en lo que vemos en nuestra agencia, diría aproximadamente que el 70% viaja con una intención principalmente migratoria o con la idea de explorar posibilidades de establecerse, mientras que un 30% lo hace por turismo, visita familiar, negocios u otros motivos”, indica Escalante.

Por último, la agencia, con 12 años de experiencia, señala que enfrenta algunas dificultades debido a que “el contexto cubano hace que trabajar con viajes internacionales sea particularmente complejo, y los cambios en las condiciones de salida, entrada, documentación y rutas pueden afectar directamente tanto al cliente como a la agencia”.

También enfrenta problemas ante un entorno lleno de desconfianza por los constantes casos de fraudes. Frente a una población que busca salir del país, la desesperación ha sido caldo de cultivo para que decenas de cubanos sean estafados con boletos falsos, reservas inexistentes, supuestos gestores, visas, alojamiento o procesos migratorios.

“Hemos recibido comentarios de muchos clientes, como fue el caso de una que fue estafada con 7.500 dólares. Perdió su casa y, con dos hijos, tuvo que alquilar y logró con el tiempo volver a irse del país con nuestra agencia. Muchos, antes de llegar a nosotros, también cuentan experiencias negativas con personas que ofrecían supuestos servicios relacionados con viajes”, alerta.