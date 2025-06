Tres cubanos en México en huelga de hambre por el retraso de sus trámites de refugio

Ciudad de México/Los cubanos Ghislayne Jiménez Moret, Luis García Ramirez y Otmara Arencibia Bustamante iniciaron este lunes una huelga de hambre frente a la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas. Los migrantes culpan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de retrasar sus trámites de refugio.

“Vamos a estar aquí los días que haga falta”, dice a 14ymedio Luis García Ramirez, que abandonó la Isla en octubre pasado. La falta de documentos ha limitado las posibilidades a este joven para que encuentre un trabajo bien remunerado. “Es bien difícil porque en ningún trabajo te aceptan”, dice.

García Ramírez asegura a este diario que debido a las citas en Migración ha perdido oportunidades de empleo. “Te tienen acá cinco horas, no te atienden y al final te regresan a casa sin que tu trámite avance”.

Otmara Arencibia Bustamante, con diagnóstico de cáncer de mama, cuenta a este diario que hace cinco meses inició el proceso. Pese a “cumplir con las ocho firmas que exige” la Comar para realizar una entrevista final, “no le dan respuesta” de cuándo se realizará. La mujer mostró el amparo 957/25 al que tuvo que recurrir para agilizar el procedimiento, pero sigue sin obtener refugio.

Una fuente reveló que la Comar de Tapachula "no hay personal operativo, traductores y entrevistadores”

La demora ha afectado su economía, lo poco que le envían familiares le sirve para subsistir en Tapachula. “Quisiera tener papeles para poder trabajar”, dice. “Si no tengo papeles de México no me dejan trabajar”. Arencibia Bustamante lamenta que, pese a contar con una clave única de registro de población temporal (Curp), ha habido sitios en que le señalan que “no es un papel suficiente” para conseguir un empleo.

Actualmente, en la sede de Comar en Tapachula solo se está proporcionando una Curp y programando citas para finalmente llevar al migrante a una entrevista donde se decide si es beneficiario del refugio. El proceso migratorio con normalidad transcurre por varios trámites y dura algunos meses. En ese período se obtenía un permiso de trabajo mientras se definía si el solicitante podía ser refugiado, pero en estos momentos ese proceso no se está respetando por la institución ante la avalancha migratoria.

El abogado José Luis Pérez precisa a 14ymedio que este grupo de cubanos ha enfrentado la apatía por parte de las autoridades. El letrado confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito “le dio diez días al INM para dar respuesta a su trámite de resistencia permanente”.

Una fuente de Migración, que pidió el anonimato, reveló que la Comar enfrenta una reestructuración. “No hay personal operativo, traductores y entrevistadores en Chiapas”, señaló. “En este momento existen casos de cientos de migrantes en el limbo. Los procedimientos están demorando hasta un año”.

El Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur denunció el acelerado deterioro institucional que afecta directamente a miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre México y Guatemala.

La organización señaló a Diario del Sur, que debido al deterioro, “se ha reducido la capacidad operativa de la Comar, además de la existencia de un rezago en los vuelos humanitarios del INM y desalojos forzados sin garantías mínimas, lo que refleja una política migratoria basada en la omisión, la criminalización y el abandono”.