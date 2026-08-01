Uruguay alerta sobre la explotación sexual de 37 migrantes, incluidas varias cubanas

Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas

Integrantes del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas en Uruguay.

Denuncia también un aumento significativo del trabajo forzado entre los varones, con 49 casos registrados

La Habana/El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (Cnte) alertó este jueves en un informe sobre la explotación sexual de 37 extranjeras, entre las que hay cubanas y dominicanas. Además, denunció “un aumento significativo del trabajo forzado en varones”, con el registro de 49 casos.

La Cnte cuenta con datos de explotación sexual de cubanas en su tránsito hacia EE UU. Sin embargo, existe una nueva tendencia: mujeres de la Isla “establecidas en el país desde hace tres o cuatro años, víctimas que son obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de alta vulnerabilidad”, donde, incluso, los tratantes las obligan a atender a “clientes” sin recibir pago.

Según el informe, las mujeres son captadas a través de plataformas digitales por redes que “operan de forma tal que dificultan el reconocimiento de la situación y su denuncia”, ya que resulta difícil identificar un lugar físico o a las personas responsables del delito.

El año pasado hubo 81 personas imputadas por al menos un delito de trata o asociados, 65 condenadas por trata de personas con fines de explotación sexual y delitos asociados, y cinco condenadas por trabajo forzado y reducción a la esclavitud.

El año pasado hubo 81 personas imputadas por al menos un delito de trata o asociados

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay denunció en 2025 la presencia de tratantes que someten a mujeres de Cuba, República Dominicana, Haití y China para ejercer la prostitución en whiskerías (bares y antros), salones de masajes y casas establecidas principalmente en la franja fronteriza de Uruguay.

De acuerdo con datos de CasAbierta, una ONG que trabaja con mujeres en situación de prostitución, incluso en la prostitución regulada existe la explotación tanto sexual como laboral. La información aportada por 180 trabajadoras sexuales evidencia “desapariciones, estafas, además de ser obligadas a someterse a tratamientos estéticos en clínicas clandestinas, exigencia de horas de trabajo y mala alimentación”.

La Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía ha evidenciado, además, los casos de 49 migrantes por trabajo forzado. La Embajada de EE UU detectó casos en “los sectores de transporte terrestre de carga, transporte en general y peluquerías”, así como el empleo de niños en la cosecha de frutas.

“Los tratantes explotan a hombres, especialmente migrantes, en los sectores de acuicultura y pesca. Los que son empleados en buques pesqueros de bandera extranjera son sometidos a abusos que sugieren trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, confiscación de documentos de identificación y abuso físico”, agregó.