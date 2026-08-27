Yuniel Lima cobraba hasta 40.000 dólares por llevar cubanos a EE UU

Yuniel Lima Santos se declaró culpable de los delitos de tráfico de migrantes, fraude en solicitudes de asilo y lavado de dinero.

El acusado, quien admitió haber trasladado a mujeres contratadas en clubes de estriptis para saldar sus deudas, se expone a una pena de hasta 20 años de prisión

La Habana/El cubano Yuniel Lima Santos enfrenta una condena de 20 años en prisión tras declararse culpable de los delitos de “tráfico de migrantes, fraude en solicitudes de asilo y lavado de dinero”. El Departamento de Justicia de EE UU lo ubica como uno de los 12 migrantes procedentes de la Isla de una red que introdujo a “miles de cubanos”, sin precisar cuántos.

Lima Santos también admitió el traslado de mujeres cubanas que trabajaron en clubes de estriptis para saldar las deudas contraídas por el viaje, según el expediente.

El hombre de 31 años y residente de Tampa, Florida, fungía como el encargado de la logística desde La Habana a Tampa, y tenía bajo su control las operaciones de otros de sus compatriotas: Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos (30 años), Luis Emmanuel Escalona Marrero (31 años), Layra Libertad Treto Santos (31) y Gisleivy Peralta Consuegra (40 años). En Hialeah, operaba Erik Ventura Castro (23 años) y, en Texas, Walbis Pozo Dutel (30 años).

En Hialeah también operaban Lázaro Alain Cabrera Rodríguez (27 años) y Emanuel Martínez González (28 años); mientras en Tennessee estaba Liannys Yaiselys Vega Pérez (26 años), quienes mantenían un bajo perfil por encontrarse ilegalmente en el país.

Las indagatorias de las autoridades estadounidenses confirmaron que la red inició operaciones en enero de 2021 y hay indicios de traslados hasta junio de 2025. Según imágenes obtenidas, por las gestiones cobraban entre 1.500 y 40.000 dólares.

Entre 2021 y 2024, “Lima Santos transfirió internacionalmente más de 600.000 dólares desde EE UU para comprar vuelos para los migrantes que ingresaban de manera ilegal al país”.

Lima Santos también admitió el traslado de mujeres cubanas que trabajaron en clubes de estriptis para saldar las deudas contraídas por el viaje, según el expediente.

La red de tráfico usaba empresas fantasma para sus operaciones. En septiembre del año pasado se confirmó que Asesoría y Servicios Migratorios LLC servía de fachada a los cubanos para operar una red de tráfico. A través de las redes sociales y WhatsApp en la Isla promovían sus servicios, que les generaron a esta sociedad fraudulenta ingresos de más de 18 millones de dólares.

Los oficiales cuentan con videos obtenidos de la plataforma Instagram, donde los traficantes cubanos compartían “llamativos anuncios” que eran acompañados de “migrantes siendo introducidos de contrabando a EE UU”.

La operación los llevó, incluso, a alquilar aviones privados para trasladar a grupos. “Los registros muestran gastos de más de 2.500.000 de dólares en vuelos y la canalización de más de 7 millones de dólares a través de aplicaciones de pago como Zelle”. En el documento se subraya que llegaron a traficar con menores no acompañados. “En un caso, a una adolescente le ordenaron que se hiciera pasar por amiga de toda la vida de un hombre adulto sin parentesco al cruzar la frontera”.