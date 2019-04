El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este lunes tras pasar casi 96 horas de arresto, en La Habana, según informó a 14ymedio minutos después de salir en libertad.

"Estuve en la unidad policial de San Miguel del Padrón, salí sin multa y sin cargos. Me tuvieron solo en una celda, no me dieron colchón, tampoco había agua", denunció el artista a este diario.

Otero Alcántara fue arrestado en la tarde del pasado jueves mientras realizaba una performance, en paralelo a las muestras oficiales de la XIII Bienal de La Habana. Una acción artística que forma parte de su proyecto "Se U.S.A" y que llevó la participación de jóvenes del barrio habanero de San Isidro.

Un operativo rodeó el lugar y detuvo a Otero Alcántara, que fue esposado y trasladado en una patrulla de Policía Nacional Revolucionaria (PNR) con el número 666. El artista estuvo en paradero desconocido hasta la mañana de este lunes cuando fue liberado al filo de las 11:00 am.

El escritor Abu Duyanah Tamayo, testigo del arresto, contó a 14ymedio minutos después de la detención que cuando llegó a la calle del artista "se lo estaban llevando en la patrulla a él y a dos muchachos más". Según su testimonio, los jóvenes salieron corriendo hacia sus casas "porque la policía llegó chillando gomas" pero los oficiales entraron a las viviendas, los sacaron y se los llevaron detenidos.

Según explicó Otero Alcántara a este diario “los muchachos del barrio” fueron liberados en la tarde del jueves pero que todavía tiene que averiguar sobre la situación de uno de ellos que estaba pasando el Servicio Militar. "Me preocupa su situación en particular, en cuanto llegue al barrio voy a preguntar qué pasa con él, ese muchacho ni siquiera corrió, lo que pasa que cuando llega la policía él tiene una bandera de Estados Unidos en la mano".

La obra era un homenaje a Daniel Llorente, el "hombre de la bandera" y consistía en que jóvenes del barrio corrieran 66 metros con un pulover con la bandera cubana y sosteniendo la bandera estadounidense sobre sus cabezas. La acción rememoraba la protesta del opositor Daniel Llorente, el 1 de mayo de 2017, en la Plaza de la Revolución. Llorente, al momento de realizar la performance, estaba también detenido en la Unidad de la PNR de Altahabana hasta que fue liberado igualmente esta mañana.

Como artista le interesa hablar de "ese nacionalismo y patriotismo ultrapatético" que construyen los poderes "para dominar, controlar y decirte que eres apátrida" si no haces las cosas como ellos lo tienen previsto. "¿Por qué Daniel Llorente no puede salir con la bandera que quiera?¿Por qué ese enemigo que me quieres construir que yo lo siento como enemigo pero tengo que asumirlo así porque tú me lo impones?", dijo el artista en una entrevista a este diario antes del arresto.

La reconocida artista Tania Bruguera denunció en un texto que el Consejo Nacional de Artes Plásticas afirmara que Otero Alcántara "no es un artista". Para ella se trata de la puesta en práctica del Decreto 349 "en las narices de todos". Además advirtió que el viceministro de Cultura Fernando Rojas está hablando de muchos artistas que firmaron en contra del 349 y los presenta como que "están exponiendo en la Bienal como si hubiesen sido invitados oficiales de esta" cuando en realidad son todas "exposiciones autofinanciadas e independientes".

La performance con la bandera estadounidense fue calificada de "anexionista" por el viceministro de cultura. En su cuenta de Twitter Rojas escribió "Miles de exposiciones, centenares de artistas, millones de cubanos y cubanas, la gran fiesta popular de la visualidad en Cuba, que tres anexionistas no van a empañar. Vistieron a niños con la bandera de EE UU y los hicieron desfilar por la calle, abusan de la bondad y la inocencia".

No conozco lo que sucedió. Espero saberlo y le contestaré. Pero sí estoy seguro y se lo he escrito varias veces, que eso no es arte. En Cuba se ha publicado mucho sobre el arte del performance. En la Bienal multitudinaria y única hay mucho de ello. Analice. — fernando rojas g (@fernandorojas_6) 14 de abril de 2019

Aunque no mencionó directamente el nombre de Otero Alcántara en su tuit, en los comentarios de respuesta de algunos de sus seguidores sí confimó que se refería a él, llegando afirmar que lo que hace "no es arte".

Este domingo el productor Michel Matos, miembro del grupo de San Isidro, publicó en su perfil de Facebook una declaración donde narraba parte de la represión que vivió por parte de la Seguridad del Estado después de que fuera testigo de los sucesos del jueves y uno de los que recogió el video el momento de la detención.

Contó que el viernes 12 de abril un oficial del Ministerio del interior llegó a su apartamento al mediodía y le dijo que debía presentarse en la estación de policía de las calles de 21 y C, en Vedado, bajo una justificación de “irregularidades” relacionadas con la propiedad de su casa. Todo esto ocurre “de manera verbal” y sin recibir una notificación oficial por escrito.

Matos se presentó en la unidad de la policía que le indicaron y relató que, después de algunos minutos, “apareció un joven oficial civil" y le pidió su identificación y su celular. El joven inició un “largo monólogo” hablando de la familia de Matos y enunciando amenazas sobre “lo mal que las cosas podrían ir”.

Después de dos horas en esa unidad llegó una oficial que se presentó como Teniente Coronel y ordenó al más joven que trasladaran a Matos para la unidad de la PNR de Zapata y C.

Según su narración al llegar a la otra estación fue llevado a una sala de interrogatorios donde tuvo lugar una entrevista “abrumadoramente larga”. Denunció que la oficial fue “hostil” en su interacción “haciendo preguntas directas, con un poco de contacto visual, un alto tono de voz”.

Cuenta que la primera batería de preguntas que le hicieron “estaba directamente relacionada con la actuación del día anterior, en el barrio de San Isidro” mientras que la segunda tenían que ver con unas fotografías de él y Otero Alcántara con Luis Almagro. “Sus preguntas tuvieron que ver con el contexto de la foto, lo que estábamos haciendo allí, nuestra relación con él y con la OEA, la intención de la foto, si mantenemos una relación con él, etc”.

“La tercera ronda de preguntas fue sobre el arte contemporáneo en Cuba y el mundo, y sobre la Bienal de la Habana (...) hizo mención directa y recurrente a Tania Bruguera y su deseo de destruir la revolución”.

Al final del interrogatorio la oficial insistió en que Matos “debería formar una familia propia y tener una vida mejor”. En ese momento, antes de dejarlo libre, le dieron a firmar una “especie de carta de advertencia” pero Matos se negó después de leer en el encabezado: " Declaración de acusado”. “Me negué a aceptar el término "acusado" y asegura que tampoco la oficial insistió.

Otero Alcántara es conocido en la Isla por su arte contestatario. En 2016 creó el Museo de la Disidencia en Cuba junto a Yanelys Nuñez, un proyecto que pretende acercarse a la historia de la Isla con una mirada independiente y crítica.

