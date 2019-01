Carlos Acosta es nombrado nuevo director del Birmingham Royal Ballet

(EFE/14ymedio) El bailarín cubano Carlos Acosta fue designado hoy como nuevo director del Royal Ballet de Birmingham, según informó la compañía, una de las más prestigiosas de Reino Unido.

Acosta, de 45 años,que tomará posesión del cargo en enero de 2020, fue seleccionado en una competición abierta por un grupo de expertos internacionales, señaló el Royal Ballet de Birmingham en un comunicado.

El nombramiento del cubano se produce después de que el actual director, el británico David Bintley, anunciara su retirada para el próximo mes de julio, al término de la temporada.

Sobre esta nueva responsabilidad, Acosta declaró que se trata de "un gran honor y un privilegio” haber sido nombrado para dirigir el Birmingham Royal Ballet, que tiene su sede en el teatro del Hipódromo de esa ciudad, un inmueble con instalaciones a la medida de sus necesidades.

“Soy un gran admirador de su patrimonio y de lo que David Bintley ha hecho para establecer la compañía como una de las principales de ballet clásico, siguiendo los maravillosos fundamentos establecidos por Sir Peter Wright. Mi deseo es construir sobre sus tradiciones clásicas, expandir su repertorio y llegar a audiencias nuevas y más diversas”, agregó.

El bailarín se propone definir lo que es “ser una compañía de ballet clásico líder en el mundo en el siglo XXI”. Además reafirmó su compromiso con Acosta Danza y la Fundación Internacional de Danza Carlos Acosta que, asegura, “sigue siendo inquebrantable”.

“Creo que mi nombramiento como Director de Birmingham Royal Ballet solo puede mejorar y desarrollar las oportunidades que puedo brindar a ambos y que, a su vez, esa experiencia me ayudará a desarrollar el Birmingham Royal Ballet”, declaró.

A esta buena noticia de inicio de año se le suma su nominación a mejor actor revelación en los Premios Goya por su participación en la cinta Yuli, dirigida por la española Iciar Bollain. La película fue presentada en el Festival del Cine de La Habana, aunque el libro en que está inspirada no ha sido vendido en la Isla.

En su libro autobiográfico, No way home, Acosta denuncia el racismo que sufrió dentro del Ballet Nacional de Cuba y en especial por parte de su directora, Alicia Alonso. La edición cubana titulada Sin mirar atrás iba a ser publicada por la editorial Arte y Literatura pero no superó la primera etapa por las críticas hacia la prima ballerina, según reportó el escritor Jorge Ángel Pérez.

Acosta también ha querido impulsar el rescate de los edificios de la Facultad de Danza en la Universidad de las Artes (ISA) en la capital cubana, que en las últimas décadas han sufrido por la falta de mantenimiento, pero aún conservan la belleza arquitectónica de sus orígenes.

