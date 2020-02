Cientos de viajeros chinos se quedan varados en Cuba por el coronavirus

Hora del almuerzo y varios restaurantes del Barrio Chino de La Habana están atestados de clientes. Conversan con ansiedad, consultan sus teléfonos, hacen llamadas y miran constantemente el reloj. La mayoría son chinos que se han quedado varados en Cuba tras la cancelación de numerosos vuelos debido al coronavirus que azota al país asiático.

El brote en Wuhan ha llevado a muchas aerolíneas internacionales a cancelar sus múltiples vuelos con destino a China. Con más de 300 fallecidos y de 17.000 casos confirmados con la enfermedad, las autoridades locales han decretado medidas drásticas que afectan también a un gran número de viajeros que hacen turismo en la Isla.

Jiang es un joven de 28 años que debió regresar este sábado a su país a través de una combinación de vuelos desde La Habana, a París y luego con Air France hacia Pekín, pero por el momento el trayecto está cancelado y ha tenido que quedarse en Cuba. "Se me está acabando el dinero y si este lunes no me dan una solución tendré que ir a la embajada a pedir ayuda".

"Me han dicho que puedo volar a París y esperar allí a que se restablezca la conexión, pero prefiero esperar aquí", aclara Jiang. "Hay todavía una opción con Aeroflot pero ya no estoy tan apurado con llegar a mi país porque las clases siguen suspendidas después de las vacaciones de nuevo año".

El joven está alquilado en una casa privada en La Habana Vieja donde le han ofrecido algunas facilidades ante la eventualidad. "La dueña me dijo que me podía quedar algunas noches más a mitad de precio pero todo esto es muy incómodo para mí y para mis amigos, porque vinimos por tres semanas de vacaciones y ahora estamos atrapados aquí".

Los comerciantes de la zona no parecen muy molestos con la situación. "Con la caída del turismo, al menos hoy se ha llenado este lugar", comenta un camarero de uno de los locales más visitados en el Barrio Chino, por sus recetas más cercanas a la tradicional cocina del país asiático.

"Vienen aquí no solo a comer, sino también para encontrarse y hablar sobre la situación que están viviendo", aclara el empleado. "Aunque muchos venían con paquetes turísticos y las empresas se están encargando de reubicarlos por estos días, otros la están pasando mal con toda esta situación".

En 2018 Cuba fue el séptimo destino en América Latina para el turismo chino, con más de 48.000 visitantes, y en 2019 la Isla ascendió al cuarto puesto en la región, un crecimiento que se notó también en las ofertas turísticas y comerciales enfocadas en ese tipo de viajeros.

"Tienen intereses muy claros por la historia, la arquitectura, la música pero también son muy dados al turismo de playa y sol", comenta a 14ymedio una guía privada especializada en viajeros provenientes de China. La joven estudia en el Instituto Confucio de La Habana y alterna sus clases con paseos y actividades pensados para grupos provenientes de ese país.

"En los últimos días he tenido que ayudar a muchos con sus trámites de viaje, pero la mayoría no ha podido salir del país todavía porque los vuelos a China continental están cancelados y entre irse a Europa o Estados Unidos donde van a gastar mucho más en esperar, prefieren quedarse aquí", señala.

"La mala noticia es que parece que esto puede extenderse por mucho más tiempo", agrega. "Los que ahora son vistos como turistas pueden quedarse en breve en una situación casi de emergencia humanitaria y entonces las autoridades deberán tener un plan para alojarlos y alimentarlos", añade.

Por el momento, no hay activado un protocolo específico para estos casos en la Embajada de China en La Habana, según confirmó una fuente que trabaja en su sede del Vedado, pero "cada caso se analiza personalmente y los ciudadanos chinos tienen todo el derecho a solicitar ayuda y apoyo en esta circunstancia", añade. "Pueden venir y hablar con un funcionario".

A las afueras del consulado y de la Embajada ningún cartel tiene información adicional dirigida a los turistas varados en la Isla a causa del coronavirus.

Desde Europa han cancelado sus rutas a China SAS, Swiss, Finnair, Lufthansa y Air France. En el caso de la holandesa KLM ha ido cancelando vuelos a medida que la situación empeora con el coronavirus.

Las aerolíneas no son las únicas que han extremado las precauciones. Las autoridades cubanas tienen previsto proteger las fronteras del país, "para contener la llegada de viajeros enfermos (...) además de asegurar el estricto cumplimiento de las medidas de vigilancia y control sobre quienes lleguen, procedentes de áreas con transmisión, posterior a su arribo", publicó la prensa oficial.

