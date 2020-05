Cimex cierra temporalmente sus tiendas virtuales para "perfeccionar la gestión"

La Corporación Cimex, uno de los brazos empresariales de los militares cubanos, informó este viernes del "cierre escalonado" de las tiendas virtuales para "perfeccionar la gestión de ventas online". Esta decisión interviene pocas semanas después de la entrada en funcionamiento de este servicio que los medios oficiales anunciaron a bombo y platillo.

En una nota publicada en su cuenta de Twitter, Cimex explicó que solo continuará con las entregas a domicilio y en las tiendas de aquellos productos que ya fueron solicitados por los clientes. El texto puntualiza que no se recibirá nuevas órdenes de compra durante los días en los que estarán "de trabajo" en el sistema.

El grupo empresarial no precisó la fecha exacta para el fin de los servicios online en cada tienda y aclaró que en cada página "se informará oportunamente" sobre la fecha de cierre. Algunos sitios web de la plataforma TuEnvío.cu ya están fuera de servicio desde el mismo viernes, como es el caso de la página de la tienda de Carlos III.

Según las autoridades, el cierre es temporal y no se debe a la falta de suministros, sino a problemas técnicos. Incluso, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo que se sumarán otras trece tiendas virtuales dentro de la plataforma TuEnvío.cu.

Las compras por internet fueron impulsadas por el Gobierno desde el pasado mes para facilitar para el cumplimiento de las medidas de aislamiento social y evitar la propagación del covid-19.

Desde su inicio el funcionamiento de TuEnvío.cu fue blanco de críticas y burlas por parte de los clientes. La mayoría de las veces el sitio no estaba operativo y no permitía ni siquiera registrarse y ver las ofertas. En muchos casos, luego de realizar la compra, la espera de los productos se alargó hasta por quince días.

"Tras varias situaciones de demora en las entregas, problemas en el acceso al sitio y en la adquisición de los productos, debido a la alta demanda de los usuarios, lo cual provocó fallos en el sistema, Cimex decidió suspender por algún tiempo el servicio para mejorar su gestión y funcionamiento", explicó en una nota la Agencia Cubana de Noticias.

En los días posteriores a la puesta en marcha de las plataformas de compra muy pocos internautas pudieron acceder a esos servicios. Los constantes cuelgues generaron un coro de reclamos, quejas y frustraciones que se extendió por las redes sociales y los medios oficiales.

Para calmar los ánimos, las autoridades explicaron en los medios nacionales que, debido a una "alta demanda en el servicio, la página ha mantenido una operatividad muy inestable" y se le ha "dado ininterrumpidamente mantenimiento" para gestionar el tráfico de internautas que llegaron al portal principal impulsados más por la necesidad que por la curiosidad. Pero la situación apenas mejoró pasadas las semanas.

Annia, vecina de un área de El Vedado que fue declarado en cuarentena por el Consejo Popular de El Carmelo cuenta que ella logró “cogerle la vuelta” a las compras por esa plataforma pero que no se lo recomienda a nadie que esté urgido de los productos. “Es una angustia total, primero hacer la compra es un verdadero infierno, yo solo lo logro si me conecto en la madrugada, y luego no es que puedas comprar para tenerlo ya en tu casa, no, esa compra la hago ya sabiendo que, con suerte, llegará a mi casa en 15 o 20 días”.

Ante el aluvión de quejas que inundaron las redes la corporación Cimex reconoció, entre otros problemas, que cobró a sus clientes algunos pedidos que luego no fueron satisfechos. En un foro con sus usuarios para atender las críticas y ofrecer respuestas, Cimex recibió un alud de quejas y, en la mayoría de los casos, se limitó a recomendar a los consumidores que escribieran a un correo electrónico de atención a los clientes.

