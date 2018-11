El cubano varado en un aeropuerto colombiano es obligado a regresar a la Isla

El cubano Lázaro Miguel Gutiérrez Bacallao debió abordar un avión con rumbo a Cuba en un avión hacia Cuba este viernes después de permanecer varado en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, Colombia, desde el pasado 14 de octubre, según confirmó a 14ymedio un funcionario de Migración Colombia.

La fuente explicó que Gutiérrez Bacallao no fue deportado porque nunca entró a territorio colombiano y precisó que solo había sido "regresado" a la Isla. “Al no tener visa de Colombia nunca entró a nuestro territorio por lo tanto no fue deportado si no transportado a su país, Cuba hizo sus gestiones para verificar que en efecto se trataba de un connacional suyo y luego aceptó su entrada”, dijo.





Una amiga de Gutiérrez Bacallao aseguró a este diario que el migrante ya está en su casa de Cuba, con la familia

Una amiga de Gutiérrez Bacallao aseguró a este diario que el migrante ya está en su casa de Cuba, con la familia. “Lo dejaron entrar sin problemas por el aeropuerto José Martí. Está tranquilo, aparentemente feliz. En unos días tendrá el carné de identidad. Me lo hizo saber ayer en mensaje de voz a las 9 pm”, explicó la fuente.

Lázaro Miguel Gutiérrez Bacallao pasó 20 días durmiendo en los asientos de la sala de espera del Aeropuerto de El Dorado. La pérdida de la residencia cubana, tras pasar varios años viviendo fuera de la Isla, y el rechazo de las autoridades mexicanas a su entrada en el país, colocó a este pinareño en un limbo legal que ha sido resuelto este viernes.





La legislación migratoria cubana determina que un nacional pierde su residencia permanente en la Isla si pasa más de 24 meses en el extranjero. A partir de ese momento necesita un permiso de entrada que el Gobierno puede o no conceder arbitrariamente y en base a motivos que pueden ser económicos pero también políticos.





Gutiérrez Bacallao residió durante seis años en Ecuador y, a principios de este mes de octubre, decidió emprender la ruta hacia Estados Unidos para reunirse con su pareja actual. Pasó por Perú y Brasil antes de recalar en Cancún (México) procedente de Bogotá pero las autoridades mexicanas, al encontrar irregularidades en parte de su documentación, decidieron rechazar su ingreso en el país y lo devolvieron a Colombia.





___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.