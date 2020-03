Comerciantes privados protestan en Santa Clara ante la sede del Partido

Cerca de un centenar de vendedores privados protestaron ante la sede del Partido Comunista en Santa Clara este jueves. En una transmisión en vivo en Facebook se ve a los comerciantes quejarse por las restricciones que ahogan a un mercado muy popular de la ciudad.

El mercado, o candonga santaclareña, incluye decenas de pequeños puestos de venta, en las cercanías del Hospital Materno Mariana Grajales, donde se ofertan desde útiles domésticos hasta baterías desechables, esponjas para fregar, pegamento instantáneo y algunos útiles de aseo personal y de limpieza doméstica.

Los vendedores llevaban meses lidiando con las multas y el cierre de esos puestos bajo el argumento oficial de que no pueden venderse productos importados ni comprados en las tiendas estatales. Una resolución local dio el puntillazo a la situación al prohibir terminantemente la venta de insumos importados.

Las imágenes transmitidas a través de Facebook muestran un desfile de motos y más de un centenar de personas caminando por la calle Colón hasta llegar al Parque Vidal donde se ubica la sede del PCC.

"¡Queremos candonga! ¡Queremos comercio!", eran algunas de las frases que coreó la multitud durante la manifestación que llegó hasta la sede del Partido provincial. "Pagamos impuestos y tenemos patentes", advirtieron otros.

Allí una de las manifestantes llamó a no reunirse con los funcionarios en el interior del inmueble. "Si nos entran, nos embarcamos. Para afuera todo el mundo", gritó, para convocar a mantenerse todos unidos a las afueras del edificio e impedir que dividieran la marcha en solo un pequeño grupo.

Yudí Rodríguez, primera secretaria del Partido en ese territorio, salió a los pocos minutos de arribar la muchedumbre. La funcionaria llamó a la calma y explicó que se estaba "estudiando" la restrictiva resolución y que podían "continuar con la actividad comercial" mientras "se revisan los plazos" que inicialmente habían dado las autoridades para cesar la venta de productos importados.

Esta propuesta no calmó los ánimos. "Parece que se resolvió, pero no han firmado papel, quiere decir que si mañana incumplen, estamos todos de nuevo", se vuelve a escuchar decir a alguien en la multitud. "Plazos no, queremos seguir con nuestro trabajo para siempre de manera legal", grita otro.

Los comerciantes se quejan de las restricciones para la venta de productos importados, que las autoridades locales han reforzado en los últimos días. En medio del desabastecimiento creciente de la red de tiendas estatales, ha aumentado la demanda de las mercancías traídas del extranjero.

"No somos delincuentes, queremos trabajar y mantener a nuestras familias", reclama una de las trabajadoras por cuenta propia a Rodríguez. "He invertido todo mi dinero en esto y ahora estoy teniendo pérdidas porque no nos dejan vender".

Sin embargo, el video también atrajo la crítica de varios usuarios en Facebook que acusaron a los cuentapropistas de acaparar los productos de las tiendas estatales y después revenderlos a precios exorbitantes.

Durante años, miles de cuentapropistas optaron, bajo la licencia de "modista o sastre", por invertir en negocios de venta de ropas, zapatos lencería y otros muchos productos importados.

Sin embargo, en septiembre de 2013, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "redefinió" esta licencia aclarando que "no incluye la comercialización de ropa de fabricación industrial o importada". Tras la entrada en vigor de la medida los inspectores han recrudecido los controles sobre la venta de mercancías traídas desde el extranjero.

