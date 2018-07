Condenan a Dama de Blanco a un año de cárcel tras un juicio sumario

El Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana condenó este viernes a un año de cárcel con internamiento a la Dama de Blanco Yolanda Santana Ayala por el delito de desobediencia debido al impago de multas, denunció a 14ymedio Berta Soler, líder del movimiento opositor.

"Yolanda Santana y otras Damas de Blanco están siendo amenazadas desde hace semanas por la Seguridad del Estado con ser llevadas a prisión si no abandonan el movimiento", explicó a este diario la líder del movimiento de derechos humanos.

El Código Penal establece que la persona que “desobedezca la decisiones de las autoridades o los funcionarios públicos” puede ser condenada de tres meses a un año de prisión.

"Tenemos el caso de Gladys Capote y Micaela Roll que están siendo amenazadas con ir a la cárcel. Esas multas nos las imponen cuando salimos a la calle cada domingo y violamos el operativo policial que instalan en los alrededores de la sede de Lawton y en las casas de las damas”, agrega.

Para Soler, el objetivo declarado del Gobierno es que el Movimiento Damas de Blanco desaparezca.

Durante el juicio, que duró una media hora, estuvieron presentes los dos hijos de Santana. “Allí no había ningún tipo de abogado que defendiera a mi madre pero sí había muchos agentes vestidos de civil”, dijo a este diario Yaima González Santana, hija de la activista.

Yolanda Santana tiene 18 multas sin pagar, 12 multas de ellas de 150 pesos y seis por un valor de 1.500 y 300 pesos, explica González. “Mi mamá dice que la casa no es calabozo y que por eso no piensa pagar esas multas por tan solo querer salir de su casa. Las multas más altas se las cancelaron todas porque determinaron que eran falsas y solamente fue acusada por las 12 de 150 pesos”, agregó.

González cuenta que alrededor del tribunal “había un gran operativo” de la Seguridad del Estado y que se suspendieron todos los otros juicios que estaban programados. Dice además que al finalizar la sesión llevaron a su madre para la unidad de la policía del Capri, en Arroyo Naranjo, pero que después no le dieron más información.

“Pregunté por el papel con la sentencia para verlo pero me dijeron que como era sumario la familia no recibe ningún papel y que ese documento iba directamente para la prisión. Estoy esperando a que ella me llame para poder saber a qué cárcel la llevaron”, explica.

Las Damas de Blanco han denunciado en varios informes que la Seguridad del Estado ha tomado como método para amedrentar a sus miembros la imposición de multas.

Santana Ayala se unió al movimiento femenino en 2013. Soler afirma que como medida de presión contra la activista encarcelaron a su hijo.

En su último informe la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) aseguró que hay al menos 120 presos políticos en Cuba. La entidad independiente precisa que a esta cifra "resulta muy difícil arribar toda vez que el Gobierno de Cuba no acepta la cooperación" con los organismos internacionales.

En la Isla hay entre 65.000 y 70.000 personas encarceladas y se hace "muy difícil definir una cifra exacta de presos políticos por cuanto están mezclados", afirma el informe.

