Crece la represión en Cuba: Ferrer sigue "desaparecido" y suben a 200 los 'regulados'

Los datos revelados por varias fuentes el pasado fin de semana indican una escalada de la represión en Cuba, que se traduce en un aumento del número de regulados y un silencio inexplicable de los autoridades sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre.

La periodista independiente Camila Acosta denunció el domingo que las autoridades le impidieron abordar un avión con destino a Buenos Aires, donde iba a asistir a un curso.

Además, también se prohibió viajar a Dayanis Salazar Pérez y Juan Michel López Mora, dos jóvenes opositores miembros del Partido Autónomo Pinero.

La maleta llegó a ser facturada por la aerolínea pero en emigración fue donde me prohibieron la salida. Tuve que esperar entonces a que me devolvieran mi maleta, justo por la puerta de salida. Por eso ve el cricket de facturación. Si se fija bien, tiene la fecha de hoy, 3 de nov pic.twitter.com/yBoaLMxRyP

Con Acosta, reportera de Cubanet, el número de regulados ya ha alcanzado los 200, aunque algunos ya han salido de esa situación.

"Me dijeron que tengo prohibición de salida. No tienen explicación para eso. Simplemente mi nombre les apareció en el sistema (...) Me atendió Yoel Núñez, jefe de Inmigración del aeropuerto. Dice que debía ir a la oficina de Inmigración de mi municipio y pedir explicaciones. Pero sabemos que ellos no responden a nada de eso. Igual voy a presentar la denuncia", dijo la joven al medio con el que colabora.

"La maleta llegó a ser facturada por la aerolínea pero en Inmigración fue donde me prohibieron la salida. Tuve que esperar entonces a que me devolvieran mi maleta, justo por la puerta de salida", indicó la periodista en un mensaje a través de Twitter con una fotografía que lo demostraba.

"Comienzan las consecuencias de las que me advirtieron los segurosos", alertó primero junto a la etiqueta #Ni1ReguladoMás con que los afectados y personas solidarias con esta causa rechazan esta medida represiva que el Gobierno utiliza cada vez más para impedir la libertad de movimiento de opositores, periodistas o activistas críticos.

Acosta se refería al precedente del pasado miércoles, cuando fue retenida en el aeropuerto al regresar de una beca sobre violencia de género. En aquel momento se le requisaron varios folletos en inglés sobre el tema de la pasantía que las autoridades calificaron de "propaganda subversiva".

En el interrogatorio le advirtieron que "iba a comenzar a sentir el peso de las consecuencias por ser activista de derechos humanos y periodista independiente", contó Acosta a CiberCuba.

En esta ocasión, según ha revelado la informadora, estaba invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), para participar en un programa llamado Good bye, Lenin y realizar la cobertura de la segunda vuelta electoral en Uruguay.

La periodista ha explicado que estudiará recurrir por la vía legal una vez que tenga abogado, aunque desconfía de la efectividad que pueda tener. La práctica de limitar de forma discrecional la libertad de movimiento de los opositores se ha vuelto una táctica habitual de control para la Plaza de la Revolución y es denunciada con frecuencia por organismos de derechos humanos, pero la lista sigue incrementándose.

Ricardo Fernández no pudo abordar este sábado un avión con destino a Serbia, donde estaba invitado a impartir varias conferencias sobre la libertad religiosa en Cuba

Por su parte, el colaborador de 14ymedio, Ricardo Fernández, no pudo abordar este sábado un avión con destino a Serbia, donde estaba invitado a impartir varias conferencias sobre la libertad religiosa en Cuba.

A pesar de que en la oficina de Inmigración y Extranjería de la ciudad de Camagüey aseguraron a Fernández que no estaba "regulado" y podría salir, después de registrarse en el mostrador de la aerolínea Aeroflot, un oficial de inmigración le informó que no podía salir del país.

El Instituto Patmos mantiene una lista de los afectados por la medida a cuyo mantenimiento se puede contribuir enviando información a través de correo electrónico o las redes sociales. La organización, vinculada a la Iglesia bautista, explica y asesora a los afectados para que puedan comunicar individualmente sus casos a las Naciones Unidas (ONU).

A este dato se suma el nuevo saldo de detenciones arbitrarias que deja el mes de octubre y que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sitúa en 301. La organización, con sede en Madrid, ha hecho público este balance en una nota de prensa difundida este lunes en la que recuerda que durante todo el año se han producido 2.768 arrestos de este tipo y que en las cárceles cubanas hay un total de 119 presos políticos, con condenas firmes.

En este contexto se producirá la visita de los reyes de España, que llegarán a Cuba el 11 de noviembre para iniciar la agenda oficial el martes 12 en lo que el OCDH considera "la peor situación represiva en la Isla desde la conocida Primavera Negra de 2003".

El OCDH recuerda que el mes comenzó con la detención de José Daniel Ferrer García, líder la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cuyo paradero sigue siendo desconocido y cuando circulan rumores de que puede estar en una situación de riesgo para su vida.

"El líder del mayor grupo opositor de Cuba lleva más de un mes detenido. Ni la Unión Europea ni el Gobierno de España han reaccionado ante la gravedad de este asunto. Demandamos un pronunciamiento urgente, ya que su integridad física corre peligro. En general, la situación represiva es muy preocupante, como también lo es la actual política de apaciguamiento hacia el régimen de La Habana", destacó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

En los últimos días ha trascendido una presunta misiva de Ferrer a su familia cuya autenticidad aún no está verificada y que fue difundida por Cuban Prisoners Defenders

En los últimos días ha trascendido una presunta misiva de Ferrer a su familia cuya autenticidad aún no está verificada y que fue difundida por Cuban Prisoners Defenders, una organización vinculada a la Unpacu y con sede en Madrid.

"En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos, me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro", reza la breve carta.

Aunque se desconoce cómo llegó esa carta a manos de la familia, la hermana del opositor, Anna Belkis Ferrer, que vive en Estados Unidos, afirma que un perito argentino, Fernando Andrés Asorey, que colabora con la policía federal de Argentina, ha validado la veracidad de la misiva y que no puede ser de una detención previa por la antigüedad de la tinta.

Fuentes de la Unpacu han asegurado a 14ymedio, sin embargo, que solo aceptarán como prueba de vida una visita de los familiares de Ferrer al opositor.

