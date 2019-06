Los clientes emplazan por cuarta vez a Etecsa para que #BajenLosPreciosDeInternet

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha sido emplazada por cuarta vez en solo por más de un millar de usuarios de Twitter para que #BajenLosPreciosDeInternet. La demanda, que se ha repetido a lo largo de junio, exige una rebaja de las tarifas y el mejoramiento de los servicios.

La cuarta jornada de protestas tuvo lugar este sábado, apenas una semana después de que el 22 de junio la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet se posicionara como la más difundida en la Isla, por encima incluso de otros tradicionales hashtags del oficialismo. Al igual que en aquella ocasión, esta vez los funcionarios oficiales no respondieron al reclamo, como si lo hicieron durante las primeras dos protestas.

En 24 horas el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet se convirtió en Trending Topic en Cuba, con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios de la popular red social. Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del servicio doméstico de Nauta Hogar, periodistas independientes y activistas, fueron algunos de los que denunciaron las altas tarifas de Etecsa.

Esta vez, la demanda incluyó una gran número de memes o imágenes alusivas a los problemas técnicos de Etecsa, sus elevadas tarifas y las insatisfacciones con su servicio de Atención al Cliente. Como contrapartida, unos pocos voceros oficiales difundieron mensajes con etiquetas como #CubaInformatiza y #CubaMasInternetvsBloqueo. Las cuentas oficiales de Etecsa también publicaron infografías y cifras sobre la evolución los servicios de telefonía móvil, conectividad a internet desde las casas y zonas wifi, junto a datos de la navegación web desde los móviles.

El proyecto de análisis estadístico cubano, Inventario, cifró la participación en la protesta en un total 1.136 usuarios únicos que publicaron un total de 8.837 tuits con la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet durante las 24 horas de este 29 de junio. A eso se le suman dos versiones de la etiqueta (en que los internautas cometieron el error de suprimir una letra o agregare otra) que contabilizaron 1.096 tuits.

En uno de los gráficos que mostró Inventario es notable el impacto que tuvo la etiqueta en su tercera edición el día 22 de junio.

Para el usuario Daniel los ataques de los funcionarios de Etecsa y otros voceros oficiales, durante las dos primeras protestas, fueron determinantes para seguir demandando una bajada de los precios. "Cuando empezó #BajenLosPreciosDeInternet pensé un granito de arena (tweet) no viene mal. Pero apareció @iroelsanchez (bloguero oficialista) y me dijo mercenario luego @MayraArevich (presidenta ejecutiva de Etecsa) gentuza. Así que me di cuenta que necesito un camión de arena para callarles sus ofensas".

Entre los tuits más destacados estuvo uno que ironizaba con la posibilidad de que el monopolio estatal se haga eco de la protesta y termine por bajar las tarifas. En este caso, el mensaje en la red social remedó un cuento popular protagonizado por Pepito, el niño inquieto que protagoniza muchos chistes en la Isla.

El reportero de la revista El Estornudo, Mario Luis Reyes, publicó un mensaje en el que cuestionaba las tarifas y reclamaba una rebaja: "¿Para quién están pensadas las tarifas de internet? No para trabajadores, ni estudiantes, mucho menos para jubilados ¿Cuántas horas mensuales podría conectarse un empleado que reciba el salario medio de @ETECSA_Cuba? Exigimos que dejen de explotarnos y #BajenLosPreciosDeInternet".

Los paquetes de datos para navegar en internet desde los móviles que comercializa Etecsa van de 7 CUC por 600 megabytes hasta llegar a 30 por 4 gigabytes, este último el equivalente al salario mensual de un profesional.

Otros como Yankiel Gutiérrez, le recordaron a la empresa que todavía hay muchos clientes que no han podido comprarse un solo paquete de navegación web desde los móviles debido a su elevado precio. "#Cuba | Por una sociedad que pueda acceder más al Internet, que tenga más acceso a la información. Como cubanos y @ClientesEtecsa exigimos a @ETECSA_Cuba que #BajenLosPreciosDeInternet de una vez y por todas. Todavía hay muchos cubanos esperando para poder acceder mejor".

La navegación en internet desde los móviles comenzó el pasado 6 de diciembre en la Isla y en sus casi seis meses de puesta en práctica se han acumulado las quejas de los usuarios, debido a sus altas tarifas, los constantes cuelgues y a la mala cobertura en varias zonas del país.

En la protesta virtual de este sábado los internautas se quejaron también de la congestión del ancho de banda en varias horas del día y del mal servicio de atención al cliente que responde -la mayoría de las veces- con respuestas evasivas. Sin embargo, fueron los precios los que dominaron la discusión junto a la dependencia de las recargas de saldo hechas por familiares en el extranjero, por los bajos salarios que se pagan en la Isla.

Numerosos cubanos de la diáspora se sumaron al tuitazo bajo el argumento de que son ellos quienes financia la conectividad de sus familiares en la Isla a través de recargas para la telefonía y la navegación web. Una presencia que los voceros oficiales señalaron como la prueba de que la demanda había sido "fabricada desde afuera".

Varios de los usuarios que participaron en la exigencia anunciaron que mantendrán el uso de la etiqueta y que planifican nuevos tuitazos de este tipo para las próximas semanas.

