Cuba impide la entrada al país de un reconocido activista LGBTI

El reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e intersexuales), Michael Petrelis, fue impedido de entrar a Cuba este miércoles, según reportó el sitio digital ADNCuba.

"Mi visa (tarjeta de turismo) fue revocada y estoy muy triste", declaró Petrelis a 14ymedio a través de Messenger.

Unos minutos antes había publicado en su perfil de Facebook un texto aclarando que al intentar abordar su vuelo a La Habana un empleado de la aerolínea Interjet le informó que las autoridades cubanas le habían impedido la entrada al país. "Volé durante la noche de San Francisco a Cancún en un vuelo turbulento y regresaré a casa en unas pocas horas", lamentó.

El agente de Interjet no le permitió hacer una captura de pantalla del documento con la negativa de las autoridades cubanas, pero le escribió en un papel que "por cuestiones migratorias" no podían trasladarlo a La Habana "ya que el país no le permite la entrada".

Al preguntar por las razones de la negativa para abordar el avión con destino a La Habana, los trabajadores de la aerolínea le indicaron que las desconocían. "Recibimos el mismo mensaje cada vez que un pasajero tiene prohibido ingresar a la Isla", asegura que le dijeron.

"No tengo idea de por qué estoy excluido de los turistas a quienes les permiten visitar Cuba, pero seguramente tiene algo que ver con el haber compartido la vida de la comunidad LGBTI fuera del control del Gobierno", dijo Petrelis a 14ymedio.

"Estoy decepcionado por no ver a mis amigos, experimentar tiempos fabulosos y compartir mis maletas llenas de arcoíris. A mis amigos cubanos les digo que mi amor y respeto por ellos no disminuyen debido a la decisión de su Gobierno de negarme la entrada", agregó en Facebook el activista, que se encuentra a la espera de abordar un vuelo de regreso a Estados Unidos desde Cancún.

A principios de este año, Petrelis había viajado a la Isla para visitar a amigos, repartir pegatinas y apoyar acciones públicas del orgullo gay y apoyar a los promotores del matrimonio igualitario en Cuba con acciones públicas. En esa ocasión aseguró sentirse acosado por las autoridades. El oficial Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro, intenta representar a todo el movimiento LGBTI, pero algunos desarrollan su trabajo de manera independiente.

En la isla la prohibición de entrada decretada contra Petrelis ha sido fuertemente criticada. El activista Isbel Díaz Torres lamentó que el gobierno cubano haya hecho gala de “su autoritarismo impune” y denunció el “poco respeto” con los derechos de esa comunidad.

Torres señaló que “mientras Michael Petrellis hace campaña en San Francisco para promover el impeachment contra Trump, en la isla se dan el lujo de rechazar y humillar a un gran luchador”.

Muchas de las organizaciones independientes de esa comunidad han denunciado la presión que ejerce el Cenesex para mantener el dominio sobre el colectivo LGBTI. Recientemente el Parlamento decidió sustituir un polémico artículo propuesto en la reforma constitucional que permitiría aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Parlamento decidió posponer dos años la modificación del código de familia y someter a votación en un plebiscito su reestructuración, lo que ha sido criticado por muchos activistas que ven en el matrimonio igualitario un derecho humano que no puede ser votado.

