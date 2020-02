Cubanos protestan en Uruguay por un activista "regulado" en la Isla

Un grupo de cubanos residentes en Uruguay protestaron este sábado frente a la Embajada de la Isla en Montevideo, para exigir el derecho a la libertad de movimiento de Lidier Hernández Sotolongo, sobre quien pesa una prohibición de salida del país.

En el grupo de Facebook "Cubanos en Uruguay (Libres)" se han publicado videos donde se ve a los participantes con carteles en los que llaman "dictador" a Miguel Díaz-Canel. "No más prohibidos en Cuba", "Abajo Díaz-Canel y el PCC", "Disentir no es delito" y "No más presos políticos" fueron otras de las consignas que llevaron.

Lidier Hernández Sotolongo es un cubano residente en Uruguay que fue regulado durante una visita a Cuba, a donde llegó el pasado 18 de enero para visitar a su familia. El activista, miembro del Movimiento Somos+, tenía previsto regresar el 15 de febrero a Uruguay, donde trabaja y reside con su esposa, pero supo en el aeropuerto de La Habana que estaba regulado.

En la manifestación de este sábado en Montevideo varios de los participantes reclamaron al régimen cubano que "libere" al activista y también demandaron que en la Isla se convoquen "elecciones libres" en las que se permita la participación de otros partidos políticos.

En su cuenta de Twitter, Hernández aseguró que sigue esperando "respuestas de los dictadores" cubanos. "Lo que temían que hiciera se hizo hoy y se seguirá haciendo aún sin estar yo presente porque no depende de mí. Depende de que los cubanos en libertad y democracia sabemos ejercer nuestros derechos", escribió en alusión a la protesta frente a la Embajada cubana.

Aunque residía en Uruguay desde 2016, Hernández viajó a la Isla en 2018 y 2019, por lo que mantiene la residencia cubana, al haber regresado antes de que transcurran 24 meses de su partida, y por eso se le puede aplicar las disposiciones legales que impiden su salida del territorio nacional.

"Siempre he mantenido ese interés de no perder aquí mi residencia. En el interrogatorio que me hicieron el 31 de enero me aclararon que la política de ellos es que la persona que no sea residente aquí no la van a dejar entrar y al que sea residente, cuando entre, no lo van a dejar salir, como me hicieron a mí", comentó a 14ymedio.

La lista de diversas organizaciones que velan por los derechos humanos dentro y fuera de Cuba tienen testimonios de más de 200 personas a las que se les ha impedido viajar al exterior, entre ellos periodistas independientes, opositores, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.

