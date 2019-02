La policía allana la sede de la Unpacu en respuesta a su campaña por el No al referendo

El líder opositor José Daniel Ferrer fue arrestado por más de cinco horas este lunes junto a varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). Las detenciones ocurrieron durante el allanamiento policial de la sede de la organización opositora y de viviendas de activistas en Santiago de Cuba a partir de las 6.30 de la mañana.

"Me dijeron que lo que pasó fue en respuesta a la campaña de votar No a la Constitución", contó Ferrer a este diario pocos minutos después de ser liberado sobre las 11.30 am. La Unpacu está realizando una intensa promoción del voto de rechazo a la nueva Carta Magna a través de las redes sociales y, también, distribuyendo documentos sobre el tema entre los cubanos.

El líder opositor denunció que la policía lo trasladó esposado en la espalda y que los efectivos entraron a la sede de la organización "con violencia rompiendo la puerta primero con instrumentos y luego con patadas".

"Me sacaron a golpes de mi casa, me llevaron para la unidad conocida como Micro 9 y en el camino recibí golpes", cuenta Ferrer. Al llegar a la estación policial y "por gritar consignas” asegura que dos individuos muy corpulentos vestidos con el uniforme de Tropas Especiales golpearon su cabeza "dos veces contra un muro".

"Aquí se han llevado todo hasta los alimentos que estaban en el refrigerador, que eran para cocinar a la familia pero también para los activistas que vienen y comen aquí", amplía Ferrer. "Se llevaron desde el pan y la carne, hasta una caja con pollos que se compró ayer legalmente en una feria, además de medicinas para emergencias".

Los policías también cargaron con el módem ADSL que vende la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba para usar con el servicio de Nauta Hogar y que, según el opositor, "fue comprado legalmente". En la sede de la Unpacu "se llevaron hasta el pan del desayuno", agrega.

En respuesta al allanamiento y el arresto, el ex prisionero de la Primavera Negra asegura que se ha declarado "en huelga de hambre por tiempo indefinido y que nunca va a acabar antes del 24 de febrero (fecha del referendo de la Constitución)". La intención es "llamar la atención" sobre la represión y hacer ver que lo ocurrido este lunes "fue un robo" porque la policía no dio a firmar a Ferrer ningún documento con la lista de objetos incautados.

El registro también incluyó la casa del opositor Carlos Amel Oliva. "Están metidos en la sede y en la casa de Carlos Amel desde las 6.30 de la mañana", declaró el activista Ovidio Martín a 14ymedio.

En un primer momento, las detenciones fueron confirmadas por Luis Enrique Ferrer, hermano del ex preso político y representante de la organización opositora en Estados Unidos. En la lista de detenidos están los disidentes Fernando González Vaillant, Ernesto Oliva Torres y Carlos Torres Romero, además de Nelva Ismarais Ortega (esposa de José Daniel Ferrer y embarazada de 25 semanas) y la abuela de ésta.

Todos los teléfonos fijos y móviles de los activistas de la organización opositora en Santiago de Cuba siguen desconectados, constató este diario, que solo pudo comunicarse con Martín a través de las redes sociales.

El activista Ebert Hidalgo denunció en su cuenta de Facebook que en la vivienda de Carlos Amel Oliva había menores de edad en el momento del allanamiento. "La calle está llena de carros patrulleros", comenta y agrega que un oficial de la Seguridad del Estado, llamado Julio Fonseca, le advirtió de quedarse en su casa y no reportar los sucesos.

Hasta el momento suman ocho viviendas allanadas y entre los objetos incautados están "cinco laptops, cuatro teléfonos móviles, una impresora, una antena de wifi, 12 memorias USB, tres discos duros", además de otras pertenencias personales como bolsos y camisetas, detalló Luis Enrique Ferrer.

En los últimos cinco años los miembros de la Unpacu han denunciado más de 40 asaltos a su sede y a otras viviendas de los activistas de la organización, que es considerada el mayor grupo opositor en la isla y tiene un número más alto de prisioneros políticos.

En julio de 2018 la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) calculó que había unos 120 presos políticos en Cuba.

