Diciembre ha arrancado mal para buena parte de la sociedad civil de la Isla. Operativos policiales, detenciones arbitrarias, cerco a viviendas de activistas y múltiples amenazas contra miembros de la sociedad civil han sido constantes en los cuatro primeros días de este mes que ya comenzó con una advertencia. Uno de los reporteros de este diario fue advertido de que si se acercaba a cubrir "las provocaciones de la oposición" sería detenido . "Tú sabes que diciembre es un mes complicado y si sales a reportar vas a terminar en una unidad de policía", dijo el agente durante el interrogatorio al que fue sometido uno de los miembros del equipo de 14ymedio.

La advertencia se ha concretado el primer lunes del mes con la detención de varios artistas que llevan adelante una campaña contra el Decreto 349 y que habían convocado a través de las redes sociales una "sentada pacífica" frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con la institución y la derogación de la nueva legislación. Otros actores de la sociedad civil independiente han organizado eventos en torno al proceso de reforma constitucional y se preparan, además, actividades encaminadas a visibilizar la represión con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre.

Entre quienes han denunciado la situación de acoso, intensificada estos días, está Ángel Moya, exprisionero político del grupo de los 75, que dijo a este diario que aún en la tarde del lunes continuaba el operativo desplegado por la Seguridad del Estado desde el jueves.

La Seguridad del Estado organiza un cerco policial cada semana, entre el jueves y el domingo, alrededor de la sede del movimiento femenino Damas de Blanco para evitar que activistas de Derechos Humanos "lleguen a la misa dominical y participen de la campaña 'Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos'". Esta semana , el operativo se ha extendido más allá de lo habitual, según el testimonio de Moya, que agrega que había patrullas de la Policía y oficiales de la Seguridad del Estado en la avenida Porvenir.

Juan Antonio Madrazo Luna, miembro del Comité por la Integración Racial (CIR), fue detenido también este lunes a la salida de su casa por uno de los oficiales que desde el domingo en la tarde rodeaba su vivienda. Madrazo Luna fue conducido en una patrulla a la unidad de la policía de Zapata y C y, al poco tiempo, conducido a otra en el municipio Playa, donde un oficial que se identificó como Alejandro, segundo jefe de la 21, le dijo no iban a permitir las actividades que su organización tiene previstas durante toda la semana.

"Por la mañana yo bajo a abrir la puerta a un amigo y a salir a comprar pan, y el oficial me dice que nadie puede salir ni entrar. Le dije que lo único que podía hacer era detenerme, porque yo no iba a estar preso en mi casa", cuenta.

El activista precisó que, además, le advirtieron de que iban mantener "el mismo rigor contra las actividades provocativas que atentan contra la seguridad pública" financiadas con "dinero del enemigo".

Por otra parte, la hija del historiador y politólogo Enix Berrio Sardá, Ingrid, denunció este lunes a 14ymedio la desaparición de su padre del que aseguraba no saber nada en varias horas.

Este martes, el intelectual ha contado que estuvo detenido y aislado en Picota y Villa Marista. "Me detuvieron a las dos de la tarde en la calle, me mantuvieron aislado y, desde las doce de la noche me hicieron esperar hasta las cinco de la mañana en una habitación climatizada, muy fría. Ahí vino el interrogatorio, primero vinculándome a la campaña contra el decreto 349, en condiciones terribles, una tortura; y luego con la huelga de los transportistas privados. A las seis de la mañana se acabó el interrogatorio y a las nueve me liberaron. Están tensos por el nivel de convicción de las personas implicados en este caso", afirmó.

Berrio Sardá era uno de los invitados a la presentación de Por Cuba en casa de Madrazo Luna, donde iba a celebrarse una ponencia sobre el actual proceso de reforma constitucional.

En la provincia de Camagüey, Henry Constantin también sufrió este lunes una detención de más de tres horas. El periodista y director de la revista La Hora de Cuba fue detenido en la calle y conducido a una unidad de la policía sin una razón específica. "Me pusieron un acta de advertencia, dicen que por difusión de noticias falsas, y me advirtieron que no iba a poder hacer más nada porque no lo iban a permitir", dijo Constantin a este diario al salir de la unidad de la policía.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.