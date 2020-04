EE UU repatría a estadounidenses varados en Cuba en dos vuelos desde La Habana

(EFE).- Un grupo de estadounidenses que permanecían en Cuba, cuyas fronteras están cerradas desde principios de abril por la pandemia de coronavirus, regresó este viernes a su país en dos vuelos chárter con destino a Miami.



La compañía Delta Airlines fue la encargada de operar ambos vuelos, que partieron la tarde del viernes desde el aeropuerto internacional José Martí de la capital cubana.



La operación ha sido coordinada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que declinó, a una consulta de Efe, precisar el número de personas que viajarán en esos vuelos y la cifra de estadounidenses que permanece en la isla.

Tampoco se precisó si entre los pasajeros hay personas con doble nacionalidad cubano-estadounidense.

En el caso de estos últimos, la representación diplomática recordó que Cuba no reconoce en su territorio dobles nacionalidades.



Por ello, a todos los efectos legales una persona nacida en la Isla es considerada dentro de Cuba como una persona de nacionalidad cubana, aunque tenga también pasaporte de otra nación.



Esta semana la Embajada estadounidense avanzó que, debido a restricciones de espacio, no ha podido acomodar a todos los estadounidenses en Cuba que solicitaron regresar en ambos vuelos.



"Aquellos a quienes no se les pueda proporcionar asientos en los vuelos tendrán que permanecer en Cuba hasta que el aeropuerto vuelva a abrir y las aerolíneas operen de nuevo", explica un comunicado oficial.



Más de 5.000 extranjeros no residentes permanecen en Cuba en este momento, además de unos 7.000 cubanos emigrados, según datos de las autoridades cubanas.



Debido a la pandemia del coronavirus, la Embajada de Estados Unidos en La Habana solo opera emergencias desde mediados de marzo, por lo que instó a sus ciudadanos que permanecen en Cuba a estar atentos a las indicaciones relativas a la prevención de infecciones a través de los medios de comunicación e internet.

