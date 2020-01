Estados Unidos prohibirá los vuelos chárter a toda Cuba menos a La Habana

Un mes exactamente después de la suspensión de los vuelos regulares, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes que prohibirá los vuelos chárter desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con excepción de La Habana. Esta decisión se enmarca dentro de una serie de represalias contra el régimen de la Isla por violar las libertades fundamentales y por su apoyo al Gobierno "totalitario e ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro en Venezuela".

En una nota hecha pública por el Departamento de Transporte de EE UU este viernes, se informa que se cancelan todos los vuelos chárter desde cualquier punto del territorio estadounidense hacia cualquier destino en Cuba, con excepción del aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. La medida entrará en vigor dentro de 60 días, calculados a partir de este 10 de enero.

El Departamento de Transporte dice haber tomado esta decisión a petición del Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien explicó sus motivos en una carta fechada el 7 de enero y en la que aseguro que se trataba de "restringir aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos que utiliza para financiar la represión contra el pueblo".

Los vuelos chárter son muy usados por los cubano-americanos para viajar desde Miami a Cuba, pero su uso está restringido a ciertas categorías de personas y dependen en su mayoría de empresas localizadas en el estado de Florida, donde viven muchos emigrados de la Isla. Esta variante de viajes había ganado más clientes a partir de las restricciones de los vuelos comerciales.

I have asked @USDOT to suspend all public charter flights to #Cuba, except Havana, and to firmly limit public charters to Havana. This action prevents the Castro regime from using the profit from revenues to repress the Cuban people.