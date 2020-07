Funcionarios del Gobierno arremeten contra la corresponsal de la agencia EFE en Cuba

La delegada de la agencia de prensa española EFE en La Habana, Lorena Cantó, fue emplaza en Twitter por dos altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en respuesta a un tuit que señalaba la "persecución" sufrida este jueves por varios periodistas independientes.

"Periodistas independientes de Cuba denuncian que, una vez más, las autoridades les impiden salir de su casa. No les ofrecen ninguna justificación, cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar. Las historias son de quienes las cuentan", escribió Cantó.

El subdirector de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del Ministerio de Exteriores, Juan Antonio Fernández Palacios, le respondió a las pocas horas: "Lo de 'independientes' me ofrece dudas. Es más, no lo creo. De lo otro que dices, ya hablaremos, porque tampoco me parece ni creo que sea la función de una corresponsal hacer política interna. Las historias no son de quienes se las inventan".

Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional, le preguntó: "¿A qué llamas 'periodistas independientes'?”, y le señaló que su tuit “es sin dudas activismo político, lo que no le corresponde a Efe”.

Norges Rodríguez, fundador del medio Yucabyte, denunció que Fernández Palacios estaba amenazando a la reportera. "Este funcionario del Gobierno (totalitario) cubano amenaza a una corresponsal extranjera por denunciar el acoso a sus colegas cubanos", añadió Rodríguez.

En el debate que se generó en Twitter, la periodista Ivette Leyva Martínez apuntó que Fernández es un "funcionario de una dictadura" y no le corresponde a él decidir la función de un periodista. "Zapatero, a tus zapatos. Ciertamente queda en evidencia con su lenguaje amenazante. Gracias por demostrar una vez más la naturaleza censora y antidemocrática de los castristas", dijo.

Mario José Pentón, reportero cubano en el Nuevo Herald, también señaló las palabras que dirigieron a Cantó como amenazantes. "Cuando una corresponsal extranjera se atreve a defender a una colega cubana, sitiada en su casa por la Seguridad del Estado, esto es lo que ocurre.También la amenazan. No tienen límites. Qué vergüenza", apuntó Pentón.

En ese contexto Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) subrayó el hecho de que Cuba es "el único país de Latinoamérica que no permite la existencia legal de una ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa y el ejercicio de la labor periodística".

Durante la jornada de este jueves fueron varios los reporteros de medios independientes y activistas que sufrieron un operativo policial para impedirles salir de sus viviendas, sin orden judicial. Periodistas como Mónica Baró Sánchez, Luz Escobar, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar y Héctor Luis Valdés, además de activistas y artistas como Tania Bruguera, Ariel Maceo Téllez, Omara Ruiz Urquiola e Iliana Hernández, entre otros, estuvieron bajo vigilancia de la Seguridad del Estada durante todo el día, sin que les dijera los motivos.

