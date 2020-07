Un operativo policial impide a periodistas independientes y activistas salir de sus casas

Desde la madrugada de este jueves varios activistas y periodistas independientes comenzaron a denunciar operativos policiales alrededor de sus viviendas. Más de una decena de personas han reportado que miembros de la Seguridad del Estado les impiden salir a la calle, aunque hasta ahora se desconoce el motivo para esta prohibición.

Los periodistas Mónica Baró, Luz Escobar, Iliana Hernández, Hector Luis Valdés, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, entre otros, se encuentran bajo detención domiciliaria sin orden judicial y con policías, unos de civil y otros con uniforme, apostados alrededor de sus casas.

"Intenté salir ahora de mi casa y dos mujeres oficiales del Ministerio del Interior y un hombre vestido de civil me abordaron cuando no había avanzado ni veinte metros de la entrada de mi edificio para informarme de que no podía salir por el aislamiento", denunció Mónica Baró en cu cuenta de Facebook. La periodista preguntó a los uniformados por qué la medida solo era aplicada a ella y "la calle estaba llena de gente".

Cuando Escobar insistió en conocer el motivo de la prohibición, el hombre amenazó con llevárselo a una estación policial y acusarlo del delito de “desacato” contra la autoridad

En los bajos de la Redacción del diario 14ymedio, un hombre vestido de civil interpeló también a Reinaldo Escobar. Junto al joven, que tras mucha insistencia de Escobar se identificó con un carné de la Seguridad del Estado, estaban dos policías vestidas de uniforme. "Hoy no puede salir", reiteró en varias ocasiones el agente de la policía política.

Cuando Escobar insistió en conocer el motivo de la prohibición, el hombre amenazó con llevárselo a una estación policial y acusarlo del delito de “desacato” contra la autoridad. Finalmente, el periodista nunca fue informado de las razones para impedirle salir de la vivienda a él y a su esposa, Yoani Sánchez.

En una situación similar están también la activista Omara Ruíz Urquiola, la reportera independiente Camila Acosta y la artista Tania Bruguera, esta última fue detenida camino a su vivienda: "Me metieron en un carro de policía mientras preguntaba cuál era el motivo". Pocos minutos después fue devuelta a su casa y advertida de que no podía salir a la calle.

Bruguera ironizó con el hecho de que alguien había hecho una performance al difundir una falsa convocatoria a una manifestación que ha movilizado a la policía. Una manera de explicar el sorpresivo despliegue del que todavía se desconocen las causas.

El pasado junio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció en un informe que el Gobierno de la Isla ha aprovechado la pandemia "para recrudecer de facto las ya existentes limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos". La organización, con sede en Madrid, recopiló en su documento "al menos 67 detenciones arbitrarias", sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara, así como 74 actuaciones represivas "de otro tipo", especialmente acoso a través de citaciones policiales.

A finales de ese mismo mes, un gran despliegue policial impidió una manifestación organizada en protesta por el homicidio de Hansel Ernesto Hernández a manos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Del mismo modo, el 20 de julio, la policía frustró una protesta LGTBI frente al Instituto de Radio y Televisión en respuesta a las palabras homofóbicas de la directora de Comunicación de esa institución estatal, Yusimi González Herrera.

