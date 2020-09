El Gobierno blinda con un decreto ley las medidas tomadas en La Habana

Las medidas restrictivas tomadas desde este lunes por el gobierno de la provincia de La Habana para contener la pandemia de coronavirus ya tienen blindaje legal. La Gaceta Oficial, en una edición extraordinaria de este lunes, incluye el decreto 14, "de las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento al covid-19 en la provincia de La Habana".

Las nuevas normas jurídicas detallan, entre otros puntos, que a la persona que "dificulte en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas" se le impondrán multas de 2.000 pesos. Además, indican que la persona que ocupe cargos como "jefe de un centro de trabajo o estudio" y no cumpla con las medidas tendrá que abonar 3.000 pesos.

Para los dueños de vehículos que circulen sin la autorización de "vía libre" o sin el sello de excepcionalidad en el horario restringido de 7 pm a 5 am, las multas previstas son de 3.000 pesos, además del retiro de la licencia de circulación y la matrícula

De igual manera, está expuesto a multas de 2.000 pesos todo el que "no use o use incorrectamente el nasobuco en las vías públicas, ómnibus, autos e interiores de los centros laborales y de servicios", así como quien juegue o permanezca en la vía pública. Quien no garantice la entrada a los lugares con agua clorada o solución alcohólica, o mantenga abiertos locales o instalaciones gastronómicas o de servicios fuera de los horarios establecidos, puede recibir una multa de 3.000 pesos.

Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, realizar fiestas "de cualquier índole" y permanecer en áreas públicas fuera de los horarios anunciados será penado con multa de 2.000 pesos.

Para los dueños de vehículos que circulen sin la autorización de "vía libre" o sin el sello de excepcionalidad en el horario restringido de 7 pm a 5 am, las multas previstas son de 3.000 pesos, además del retiro de la licencia de circulación y la matrícula.

A los tutores de menores o incapacitados judicialmente que incurran en alguna de las contravenciones establecidas de impondrán multas u otras medidas dependiendo del caso.

________________________