La Habana refuerza las medidas con un confinamiento obligatorio durante la noche

La Habana pasará a estar bajo nuevas medidas que conllevarán más restricciones para los residentes de la capital cubana como el reforzamiento del aislamiento social y físico, según informó el programa Mesa Redonda a partir de las decisiones tomadas en una reunión con varios funcionarios.

Se prohibirá la movilidad de personas y vehículos de 7 pm a 5 am, anunció Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, quien comunicó que todas las disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de septiembre.

“Los traslados interprovinciales, tanto salidas como entradas se limitarán, sólo podrán entrar a la capital, residentes y transporte de cargas”, dijo García Zapata. Los centros estatales que “no sean de producción continua o priorizados permanecen cerrados o con el mínimo de trabajadores posibles, por lo que se priorizará el teletrabajo y el trabajo a distancia”, agregó el funcionario.

Los centros estatales que “no sean de producción continua o priorizados permanecen cerrados o con el mínimo de trabajadores posibles, por lo que se priorizará el teletrabajo y el trabajo a distancia, dijo Reinaldo García Zapata

Además se restringirá durante el día el tránsito de automóviles, motos y otros medios de transportes privados, y durante 15 días se impedirán las visitas de ciudadanos de otras provincias por motivos laborales.

Los horarios de servicios de todas las tiendas serán de lunes a sábado de 9 am a 4 pm y los domingos de 9 am a 1 pm. Los habaneros solo podrán comprar en los comercios del municipio donde residen. “Se reforzará la distribución de productos en zonas vulnerables o puntos ciegos”, afirmó García Zapata.

Se limitará de igual manera, el traslado entre municipios de los vendedores ambulantes, “con el objetivo de que no haya movilidad y solo comercialicen en su municipio de residencia”, además de aplicarse multas con “altas cuantías por el uso incorrecto del nasobuco, la utilización de áreas culturales y deportivas, y la realización de ejercicios, juegos o estancias en la vía pública”.

Las multas para el centro de trabajo que incumpla las medidas serán de 3.000 pesos cubanos, mientras que para las personas naturales el monto a pagar será de 2.000.



El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que las restricciones “pretenden incrementar el rigor, y poseen un equilibrio entre ser justas y a la vez lo suficientemente fuertes como para contener la situación”.

Las disposiciones también irán encaminadas a “potenciar el teletrabajo y el trabajo a distancia, controlar la movilidad, e incrementar las medidas disciplinarias contra quienes violen lo establecido”, subraya un reporte de la ANC.

“Es inconcebible que el presidente (Miguel Díaz-Canel) haya insistido en la importancia del teletrabajo y que ahora haya una disminución de esta modalidad”, afirmó Manuel Marrero publica el diario Tribuna de La Habana.

Es inconcebible que el presidente (Miguel Díaz-Canel) haya insistido en la importancia del teletrabajo y que ahora haya una disminución de esta modalidad, dijo Manuel Marrero

Marrero Cruz también se refirió a los eventos de contagios reportados en varias provincias donde estuvo presente un habanero. Al respecto aconsejó que por esos hechos no debe “rechazarse a los ciudadanos de la urbe, pues no se puede generalizar, y no todos son indisciplinados ni violan lo establecido”.

Los dirigentes afirmaron que el pueblo es el que pide que se sea más riguroso en las acciones y en el control de las mismas. Las determinaciones que se hicieron públicas este jueves responden al incremento de los casos en la capital cubana desde el pasado 24 de julio.

________________________