La Habana retrocede a la fase anterior para enfrentar un repunte del coronavirus

El Gobierno cubano decretó para la provincia de La Habana el retroceso a la "fase de transmisión autóctona limitada" luego de más de un mes en fase 1 de recuperación. Así lo anunció este viernes la Presidencia, tras la reunión diaria del grupo temporal de trabajo sobre el covid-19 encabezado por Miguel Díaz-Canel.

El número de positivos y de casos graves no han dejado de subir los últimos diez días, y este viernes reportan 165 casos activos y seis eventos abiertos en los municipios de Habana del Este, La Lisa y Marianao.

El viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, explicó que los "modelos matemáticos" sugieren que las medidas que tiene que tomar el Gobierno "tienen que ser muy enérgicas, de restricción, de integralidad y sin perder un solo instante".

El regreso a la "fase de transmisión autóctona limitada" supone que solo funcionarán las actividades imprescindibles y que habrá duras restricciones en el transporte

Así, la capital y su provincia dan un paso atrás de la fase 1, en la que había entrado el pasado 3 de julio. El regreso a la "fase de transmisión autóctona limitada" supone que solo funcionarán las actividades imprescindibles y que habrá duras restricciones en el transporte.

Como parte de estas medidas, el aeropuerto de la capital permanecerá cerrado por tiempo indefinido, según reportó este viernes el Nuevo Herald, con lo que seguirá detenida la anhelada llegada del turismo internacional.

El regreso a clases previsto para septiembre queda así, también, comprometido.

En el encuentro de este viernes se evaluó además la situación de la provincia de Artemisa, donde se mantienen activos tres eventos de transmisión local: uno en el centro urbano del municipio de Bauta y otro en el consejo popular de Baracoa, en los que aseguran las autoridades que hay estabilidad en el control del contagio. También se reporta un evento en la Empresa de Construcción y Montaje, perteneciente a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel.

En el municipio de Camajuaní, Villa Clara, se han confirmado hasta este momento nueve casos positivos, que guardan relación con la estancia de algunas de esas personas en la capital del país, por lo que se aprobó en el lugar la aplicación de cuarentena inmediata.

El regreso a clases previsto para septiembre queda así, también, comprometido

Las autoridades llevan varias semanas culpando a la "indisciplina" del repunte de casos, y aunque Díaz-Canel ponderó la actitud de gente que "no está inerte, no está acomodada, no está satisfecha" y por lo tanto tiene "voluntad de enfrentar cualquier cosa", volvió a advertir: "A los irresponsables, a los que menos cooperan, tenemos que decirles que no es un juego lo que se pierde".

Con 310 casos activos en la Isla, el presidente destacó que el comportamiento en las dos últimas semanas ha sido favorable en el país, excepto en La Habana y Artemisa: "Lo de Artemisa lo podemos superar de una manera más rápida, en La Habana tenemos que trabajar con más intensidad porque la dimensión de los focos y de los eventos es mayor".

Las autoridades habaneras ya habían publicado nuevas medidas restrictivas este jueves para intentar frenar el repunte de la enfermedad en la capital, que incluían toque de queda a partir de las once de la noche, restricción de entrada desde las provincias cercanas y límite de horario de bares y restaurantes hasta las nueve de la noche.

________________________