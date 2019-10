Muere en Camagüey el prisionero político Armando Sosa Fortuny

El preso político Armando Sosa Fortuny falleció este lunes en el hospital provincial de Camagüey Amalia Simoni a los 78 años, según informó Alejandro González Raga, líder del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. "Debía estar en libertad condicional hace mucho, pero el régimen decidió que muriera en prisión y allí murió", lamentó a través de Facebook.

Víctor Fortuny, primo hermano de Armando Sosa, dijo a 14ymedio que en estos momentos se encuentra en medicina legal, en La Habana, después de que el cuerpo fuera trasladado desde Camagüey a la capital. Las autoridades le confirmaron que el fallecimiento de su familiar se produjo anoche, pero "todavía no se ha tomado una decisión" sobre los funerales.

Graciela Suárez, madre del prisionero Humberto Eladio Del Real y una de las pocas personas que visitaba a Fortuny en la cárcel, dijo a este diario que cuando llamó al hospital para tener noticias no le quisieron brindar información. "Me dijeron que no podían decir nada por teléfono, luego supe que había fallecido a las ocho de la noche, es muy triste", lamentó.

A inicios de este mes Sosa Fortuny fue ingresado en delicado estado de salud en el centro hospitalario en que finalmente ha fallecido. El preso político había cumplido 26 años de su segunda condena que, junto a los 18 de la anterior, supusieron 44 años en las cárceles cubanas.

Armando Sosa Fortuny salió a los 18 años de Cuba clandestinamente rumbo a Estados Unidos. En octubre de 1960 desembarcó en la Isla con la intención de derrocar la dictadura, momento en el que uno de sus compañeros murió en combate y diez fueron fusilados, entre ellos tres estadounidenses.

Permaneció 18 años en prisión y en 1978 dejó a Cuba por segunda vez. En 1994, retornó a la Isla también de manera clandestina con la idea de "crear un Frente Oriental para derrocar la tiranía". Tras su llegada participó en un tiroteo que costó la vida al secretario del Partido de la provincia de Villa Clara, fue capturado y condenado a muerte, pero su sentencia fue sustituida en 2010 por 30 años de cárcel.

Hasta el momento de ser trasladado al hospital estaba recluido en la cárcel La Empresita, de Camagüey, una cárcel en la que denunció problemas con la alimentación y las malas condiciones de los calabozos.

La libertad de Sosa Fortuny fue solicitada por varias instancias no gubernamentales dentro y fuera de Cuba teniendo en cuenta la precaria salud del anciano y sus largos años en prisión. Sin embargo, el Estado no lo incluyó en los últimos indultos aprobados.

