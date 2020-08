Nadie sabe dónde conseguir la Tarjeta de Uso Temporal para hacer compras en La Habana

A pocas horas de la entrada en vigor de las nuevas normas con las que las autoridades pretenden controlar el repunte de casos de coronavirus en La Habana, los residentes sin dirección oficialmente registrada en la capital siguen sin saber a dónde deben dirigirse para conseguir la tarjeta temporal que les habilitará para comprar productos de primera necesidad en algunos comercios.

El documento se anunció la noche de este viernes, después de que muchos afectados por las normas comerciales con las que el Gobierno pretende controlar las aglomeraciones y colas en establecimientos lamentaran la limitación que supondría para miles de personas la obligación de mostrar su carné de identidad para acceder, únicamente, a las tiendas de su municipio de residencia.

El anuncio inicial, con las medidas más restrictivas, generó duras críticas en las redes sociales. "¿Vives en casa de tu pareja? ¿Te mudaste, heredaste o compraste una casa y no has actualizado tu carné de identidad? ¿Vives rentado o 'prestado'? ¿Le estás cuidando la casa a un amigo? ¿Estabas de visita y no pudiste regresar a tu provincia? ¡No podrás comprar en las tiendas a partir del martes!", protestó en Twitter el emprendedor Camilo Condis.

La ausencia de un listado público que facilite la tarea obliga al solicitante a buscar la información por sus propios medios, como ha podido comprobar este diario

Este domingo, las autoridades introdujeron la tarjeta temporal, que registrará el nombre y apellidos del beneficiario, número del carné de identidad, y municipio donde vive, y servirá para la adquisición de productos de alimentación e higiene en las Tiendas del Caribe, de Cimex, TRD, Caracol, Mercados Artesanales Industriales y Mercados Ideales.

Pero a día de hoy, los ciudadanos siguen sin saber dónde pueden obtener el documento. La ausencia de un listado público que facilite la tarea obliga al solicitante a buscar la información por sus propios medios, como ha podido comprobar este diario en una llamada al Gobierno municipal. La funcionaria que atendió el teléfono explicó que, por el momento, los interesados deben dirigirse por teléfono o de manera presencial al Consejo Popular de la zona en la que viven y allí se les informará del lugar exacto al que dirigir la solicitud y, posteriormente, recoger la tarjeta.

La capital cubana es la región del país con mayor índice de migración desde otras provincias. El 24,8% de la población en La Habana corresponde a inmigrantes y muchos de ellos carecen de una residencia legal y un carné de identidad con una dirección en un municipio habanero.

El artículo 8 del decreto ley 217 de 1997 regula estrictamente esa situación y quien no tiene una residencia temporal o transitoria en La Habana, pasadas las 72 horas de estancia en la capital, puede ser deportado hacia su provincia de domicilio legal. Sin embargo, los procesos de deportaciones se han frenado con la llegada de la pandemia y muchos viajeros también se han quedado atrapados en la capital con el corte del transporte interprovincial.

Otra novedad que trascendió este domingo es la libertad de la que gozarán los extranjeros residentes en La Habana, que podrán comprar en todos los municipios.

A partir de este martes, y por el momento hasta el próximo 15 de septiembre, los habaneros deberán comprar en su municipio de residencia previa presentación de su carné de identidad, una norma que no rige para las ventas en los agromercados, las pescaderías y las tiendas en moneda libremente convertible. Los productos que venden estos establecimientos se podrán adquirir independientemente de dónde se resida, aunque el objetivo de las nuevas medidas incluye la reducción de la movilidad.

Las ventas se harán de 9 am a 4 pm de lunes a sábado y de 9 am a 1 pm los domingos y una aplicación informática organizará las colas para evitar las aglomeraciones. Según la prensa local, en las tiendas y establecimientos ubicados en las calles que constituyen límites entre dos municipios se autoriza que compren los residentes en ambos territorios colindantes.

Las medidas comerciales se complementan con el aumento del teletrabajo, cierre de algunos servicios básicos y limitaciones del transporte, aunque se permite la movilidad para los trabajadores imprescindibles de Artemisa y Mayabeque que laboran en la capital, así como la de los habaneros que trabajen en esas dos provincias.

Los viajeros de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque que deban pasar por la capital serán multados si abandonan o salen de la ruta establecida, según explicó el gobierno de La Habana.

La Habana sigue acumulando los peores datos de contagios de la Isla. Este domingo fueron diagnosticados 59 nuevos casos de covid-19, de los que 40 pertenecen a la capital.

Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, anunció este jueves en el programa Mesa Redonda un toque de queda en la capital para contener la pandemia por lo que, entre otras medidas, se prohibirá la movilidad de personas y vehículos de 7 pm a 5 am y se restringirá durante el día todo transporte privado.

