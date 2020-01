El Parlamento cubano no contempla una ley contra la violencia de género antes de 2028

La ley integral contra la violencia de género no está incluida en el próximo cronograma legislativo, según confirmaron este viernes representantes del Parlamento cubano a cuatro mujeres que firmaron una petición para contar con una legislación de este tipo en la Isla.

Las cuatro firmantes, cuyos nombres no fueron proporcionados pero forman parte de una lista de más de 40 persona que solicitaron este marco legal, acudieron este 10 de enero en la mañana a un llamado de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). En el encuentro recibieron la confirmación de que sus demandas no forman parte del programa legislativo del Parlamento hasta 2028.

El grupo había entregado a la Asamblea en noviembre de 2019 una solicitud con tres reclamos fundamentales: incluir en el cronograma legislativo la elaboración de la ley; constituir un grupo asesor con representación de distintas regiones y sectores sociales; y recibir propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una ley integral contra la violencia de género.

Recientemente el portal informativo El Toque publicó el calendario legislativo de los próximos ocho años, al que tuvo acceso a través de una fuente anónima en el Parlamento. En el listado de 107 normas jurídicas que se enumeran en el documento no hay mención alguna a cuestiones de género ni de violencia machista.

Los parlamentarios aseguraron que el asunto presentado es "de relevancia en el país"

Arelys Santana, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de Igualdad de la Mujer del Parlamento, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y Madalina Marrero, jefa del Área de Atención a la Población, aseguraron que el asunto presentado es "de relevancia en el país", según una publicación en Facebook de la plataforma #YoSíTeCreo en Cuba.

"Si bien no se clausuró la posibilidad de una ley integral, se confirmó que la misma no está considerada como parte del cronograma legislativo aprobado que, no obstante, se someterá a revisión continua", explicó el movimiento en su nota.

Esta plataforma en redes sociales nació luego de que la cantante Dianelys Alfonso, La Diosa, denunció públicamente al músico José Luis Cortés, El Tosco, por presuntos abusos machistas de carácter "físicos" y "sexuales". Tras la denuncia, la cantante recibió duras críticas pero también muchas palabras de apoyo.

Las solicitantes presentaron "una propuesta general" que podría ser "un punto de partida para asegurar el tratamiento del tema en las leyes aprobadas".

Las firmantes continuarán esperando una respuesta escrita a la solicitud, en el plazo de 60 días hábiles posterior a la fecha en que fue entregada

"Aunque se sostuvo un encuentro formal con representantes de alta jerarquía, la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral cubana regula la obligación de responder por escrito a solicitudes entregadas en ese formato. De acuerdo con ello, las firmantes continuaremos esperando una respuesta escrita a la solicitud, en el plazo de 60 días hábiles posterior a la fecha en que fue entregada", agregó la publicación.

Entre esas firmas destacan rostros conocidos como la actriz Laura de la Uz, la cantante Haydée Milanés o la periodista independiente Mónica Baró, recientemente ganadora del premio Gabriel García Márquez de periodismo en la categoría de texto.

A pesar de que estas voces alternativas fueron escuchadas este viernes, instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas niegan en declaraciones a la prensa y foros internacionales que en el país ocurran estos hechos aunque el pasado mes de mayo fue noticia de que por primera vez aparecieron en un documento oficial cifras que reconocían el femicidio en la Isla.

