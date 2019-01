La Policía sacó a los pobres de las calles de Cienfuegos durante la visita de Díaz-Canel

Más de veinte mendigos y ancianos fueron recogidos por la Policía en las calles de Cienfuegos y enviados al Psiquiátrico. Con esto las autoridades querían evitar que esos pobres "deambularan" en la ciudad durante la visita que hizo el jueves el Jefe del Estado, Miguel Díaz-Canel.

Diversos testimonios recogidos por 14ymedio en Cienfuegos dan cuenta de la "limpieza" hecha por las fuerzas del orden con un ómnibus que recogió a los ancianos que se encontraban en el Boulevard y otras zonas céntricas de la ciudad.

"A mi tía la recogieron el miércoles, la forzaron y le dieron golpes. Ella todavía tiene en el pie un vendaje y moretones en la cara y en la boca. Osniel Gómez, un policía que estaba en el Boulevard me dijo que la recogida se debía a la llegada de Díaz-Canel", denunció vía telefónica a este diario Martha Galán Cañizares, sobrina de Natividad Cañizares.

Galán dijo que su tía se encontraba drogada cuando la recogió en el psiquiátrico de Cienfuegos. Según ella nadie le supo decir quién era el responsable por los golpes que tiene la anciana.

"Mi tía me crió desde que era una bebé. Imagínese el nivel de medicamentos que le pusieron que ni siquiera me reconocía. Cuando le dije esas cosas a la policía me querían arrestar", agregó la mujer.

Aunque pensó en quedarse frente a la sede del Partido Comunista para enseñarle a Díaz-Canel lo que había ocurrido con su tía, Galán temió por las consecuencias.

"Mi miedo es que después continúen hostigándola. Mi tía no se mete con nadie. Ella está bien de su cabeza, lo único que le gusta caminar por la ciudad y mientras tenga salud creo que debe hacerlo", dijo.

Díaz-Canel visitó Cienfuegos el pasado jueves como parte de una gira que lo ha llevado a varias provincias del país. La presencia mediática del mandatario, designado por Raúl Castro en abril de 2018, ha crecido exponencialmente. Visitó la fábrica de glucosa, la Universidad, el hospital provincial y el parque de diversiones, además de sostener un encuentro con los principales dirigentes de la región.

Las redes sociales publican cada vez más fotos y videos de Díaz-Canel paseando por las calles de las principales ciudades y a los pequeños poblados campesinos, donde la gente se le acerca a plantearle problemas de todo tipo.

"Cada vez que viene una visita de primer nivel la Policía y el Ministerio de Salud Pública recogen a las personas de aspecto sucio que deambulan por las calles y las llevan al Hospital Psiquiátrico", dice una fuente la Dirección Municipal de Seguridad Social que pidió el anonimato por miedo a represalias.

"Lo peor de todo esto es que los recogen por unos cuantos días y después los vuelven a soltar en las calles sin ningún tipo de ayuda", agregó.

Según la misma fuente, durante la visita de Díaz-Canel fueron recogidos al menos veinte mendigos y "deambulantes".

Arelys Silva, que vive en las inmediaciones de la Calzada de Dolores, una de las principales arterias de la ciudad, está "indignada" con los abusos contra los mendigos.

"Todo el mundo sabe que se aprovechan de que esas personas no tienen quien los defienda y cometen con ellos todo tipo de injusticias. Desde que llegó Díaz-Canel todo el teatro se puso en marcha para que viera que las cosas van a las mil maravillas. Esta gente vive en la mentira", comentó.

Silva dice que todavía espera a que Díaz-Canel "le devuelva la calidad" a la harina con la que están haciendo el pan

Silva dice que todavía espera a que Díaz-Canel "le devuelva la calidad" a la harina con la que están haciendo el pan o que cambie los filtros del acueducto de la ciudad para que el agua no llegue "con el color del chocolate".

"Llevamos décadas de promesas y llamados a la resistencia pero seguimos con la libreta de abastecimiento y comiendo pollo por pescado", lamentó.

Odalis Acea, trabajadora por cuenta propia, reconocía que con la llegada de Díaz-Canel había mejorado el transporte y la recogida de la basura. "Hasta la Ruta 5 de Tulipán está pasando con regularidad, pero cuando el presidente se monte en su helicóptero, seguiremos igual que antes".

