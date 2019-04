Liberados en las últimas horas un activista y un periodista independiente

En las últimas horas fueron puestos en libertad el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces y el activista Hugo Damián Prieto. El reportero había sido arrestado el pasado lunes cuando intentaba cubrir el juicio contra dos pastores evangélicos, mientras que el opositor fue condenado en diciembre de 2018 por el supuesto delito de “peligrosidad predelictiva”.

La liberación de Prieto, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata (FACOZT), ocurrió este viernes en la noche. El opositor fue excarcelado de la prisión conocida como Unidad de Toledo II, en Valle Grande municipio La Lisa, La Habana, a donde fue trasladado tras el juicio en que lo condenaron en diciembre pasado a un año de privación de libertad.

"Me dieron una carta de libertad que dice suspensión de medida de seguridad", explicó Prieto a este diario. "El documento me lo entregaron dos agentes de la Seguridad del Estado que me buscaron en la prisión y me llevaron a una casa para un interrogatorio". Los oficiales amenazaron al activista con rodear su vivienda para que no haga ninguna acción opositora durante el 1 de mayo, Día de los Trabajadores.

Prieto lamenta las malas condiciones de la cárcel, "no hay transporte ninguno para los presos si tienen una emergencia, todo está lleno de chinches y con muy mala higiene", comenta. El opositor pasó buena parte de su encierro en un puesto médico improvisado en el comedor, dado su precario estado de salud, especialmente debido a sus problemas cardíacos.

"En el último mes no me dieron los medicamentos que me tocaban para mis padecimientos del corazón y con anterioridad me habían faltado algunos", detalla. A pesar de los duros meses vividos, Prieto reafirma su decisión de mantener su activismo cívico y sus acciones en las calles.

Por su parte, este sábado fue puesto en libertad el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, colaborador de CubaNet, quien fue detenido a inicios de semana por agentes de la policía política en la ciudad de Guantánamo.

Antes de salir de prisión el reportero recibió una citación para el próximo martes presentarse en el Tribunal Militar de la provincia, donde se le debe informar sobre los supuestos delitos de “desacato” y “atentado” de los que fue acusado al momento del arresto.

Durante los casi cinco días que duró el arresto Quiñones no tuvo acceso al servicio de agua para el aseo personal.

El periodista fue arrestado en la tarde del pasado lunes en la entrada del Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio que tuvo lugar allí contra Ramón Rigal y Ayda Expósito, un matrimonio evangélico que fue condenado a prisión por negarse a que sus hijos asistieran a la escuela y así tener la posibilidad de darle la educación en casa.

Antes de ser arrestado Quiñones Haces logró llamar por teléfono a su esposa, Ana Rosa Castro, desde la patrulla policial y le contó que había sido golpeado, especialmente en la cara, como pudo comprobar luego ella tras visitarlo el martes en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) donde estuvo detenido.

Según Castro, Quiñones Haces tenía problemas para escuchar por el oído derecho, inflamación en la boca, laceraciones en la lengua, fractura del dedo pulgar derecho y extrema dificultad para tragar alimentos sólidos", detalló en una nota la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP).

Tras la detención, varios políticos de Estados Unidos como el senador cubanoamericano Marco Rubio y la Subsecretaria de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, Kimberly Breier, exigieron al Gobierno cubano la inmediata liberación de Quiñones.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante su más reciente reunión en Cartagena de Indias, presentó un reporte en el que denunció que la libertad de expresión y la prensa independiente entran en la categoría de "conductas delictivas" según la Constitución cubana. La SIP agrega que el artículo 149 del Código Penal mantiene el delito de "usurpación de capacidad legal" que se usa para castigar a los periodistas independientes.

