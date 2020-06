Los artistas Otero Alcántara y Maykel Castillo denuncian una golpiza de la policía

El artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo fueron liberados cerca de la siete de la mañana de este viernes después de pasar toda la noche detenidos, según denunciaron en las redes sociales.

Alcántara y Castillo fueron golpeados por la policía en el vehículo oficial estando esposados, y publicaron fotografías con heridas en piernas y brazos. Aseguran que los responsables de la golpiza fueron unos diez policías de la unidad de Cuba y Chacón, en La Habana, adonde fueron conducidos el jueves.

"Maykel se estaba comiendo un pan en la puerta de su casa y yo, que había ido un momento a la esquina, llego y lo veo debatiendo con la policía porque se lo quieren llevar. Él, explicándole que enseguida se sube el nasobuco", cuenta Alcántara a 14ymedio. "El día antes, por cierto, ese mismo policía lo había mandado a ponerse la camisa dos veces. Le digo al policía que Maykel tenía el nasobuco, que no se lo llevara, pero no entendieron. Ahí es cuando comienzo a filmar. El policía me dice que no puedo filmarlo y que me tengo que ir con ellos también detenido".

El artista continúa: "En la patrulla le digo al policía que es un racista, un dictador, y cuando llegamos al parqueo de la unidad nos dejan en el auto. En eso, el teléfono de Maykel empieza a sonar. Uno de los policías dice que no podemos tocar el celular y abre la puerta donde está Maykel y comienza a golpearlo. En el momento en que veo eso, ya hay otro que viene y abre la puerta mía y me empiezan a dar con la tonfa. Me coge por el cuello, me dan por la cabeza, me sacan del carro y me tiran al suelo a darme más golpes. Viene un caballito [oficial motorizado] que me levanta por las esposas, me saca de ahí y me lleva para la estación".

Según su relato, estuvieron en el calabozo parte de la noche hasta que los sacaron para un interrogatorio con la Seguridad del Estado: "Ahí recibimos las amenazas de siempre: la cárcel. Nos dijeron que ellos nos acusarían de atentado y que habría juicio. Ahí también me tomaron la declaración sobre lo que pasó, nos tomaron las huellas y nos hicieron fotos de las heridas". Alcántara cuenta que también los llevaron al policlínico Tomás Romay: "Ahí nos vio un médico que hizo un certificado de lesiones pero del que nunca tuvimos una copia. La pedimos pero nos dijeron que no, que eso se quedaría en la unidad. Nos soltaron casi a las siete de la mañana".

Tanto Ramos como Alcántara aseguran que presentarán queja ante las autoridades por la actuación de la policía

Anamely Ramos, curadora y profesora expulsada del Instituto Superior de Arte, denuncia a este diario que cuando intentó entrar a la unidad para tener noticias de Alcántara y de Maykel Castillo, un oficial le dijo que no podía entrar.

"Yo tenía el permiso del guardia que estaba afuera que me había dicho que si podía entrar pero en la puerta de la unidad un agente me dijo que no. En ese momento, vino una oficial de la policía y me dijo que no podía pasar, que ya a mí me habían explicado todo. Me empujó, vinieron otros policías, mujeres y hombres, y una de ellas me tiró contra el piso y me hizo una llave para inmovilizarme. Pasé porque tenía autorización y había dicho que yo solamente quería aclarar unas dudas que tenía sobre el arresto de los artistas. Finalmente, vino el oficial que está al mando y pude hablar con él", explicó.

Ramos detalla, además, que el tiempo que estuvo en las afueras de la unidad de Cuba y Chacón vio como unos oficiales salieron a fotografiar la patrulla en la que habían llevado a los artistas a la unidad y que "no tenía ni un rasguño". Tanto Ramos como Alcántara aseguran que presentarán queja ante las autoridades por la actuación de la policía.

Alcántara fue excarcelado el pasado 13 de marzo después de 12 días de arresto. Las autoridades anunciaron un juicio en su contra por "ultraje a los símbolos patrios", pero la vista oral fue cancelada. De igual manera, lo acusaron de "daños" a la propiedad, pero esta causa fue archivada por las autoridades hasta que "nuevos elementos permitan ponerlo en curso".

