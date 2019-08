"SNet no lucha por desacreditar a un Gobierno o establecer un nuevo orden político"

Hola a todos. A los que me han apoyado y a los que han apoyado a SNet. Tengo algo que decirles. Durante todo este tiempo yo me he mantenido firme por SNet, he apoyado una causa que solamente busca la satisfacción de los jóvenes, el ocio, la información sana y saludable.

He apoyado una iniciativa que nos ha dado una oportunidad, un camino alternativo, un espacio, una familia... Desgraciadamente no he sido bien visto por hacer esto por las autoridades de mi país. Todos saben muy bien a lo que me he enfrentado y me enfrento. Pero hoy no más.

Siento mucho decepcionarlos a todos, a los usuarios, a muchos administradores que sé que piensan como yo pero no sé han atrevido a decirlo. A todos los que desde todas partes del mundo alguna vez pertenecieron a SNet y hoy, al ver este fenómeno, se han humanizado (sic) con nosotros, porque saben lo que Snet significa para los cubanos.

La violencia solo genera más violencia. Ojalá algún día aquellos que me amenazaron e intimidaron lo puedan entender

Pero tengo una familia muy unida fuera de SNet, familia de sangre, familia en su sentido más estricto y está sufriendo. Sufren mi madre y mi padre, mis abuelos, mis hermanos, mi pareja... Yo puedo aguantar, yo sé que puedo, pero ellos no y desgraciadamente estoy haciendo pasar momentos horribles a todos a mí alrededor. A todos a los que les debo mi vida.

Llevo la causa de SNet como si fuera mía. Sin embargo los que nos representan, los administrativos, los organizadores generales, ninguno de ellos se ha atrevido ni siquiera a sacar un dedo por mí. Ellos han sido los primeros en comenzar todo este fenómeno y luego nos han abandonado a nuestra (sic) suerte.

No quiero ser pesimista pero cada día veo menos claro cuál será el futuro de SNet. Quiero dejar bien claro que siempre he apoyado a SNet desde la paz y el diálogo. Estoy en contra de la violencia, no importa de quién provenga, porque la violencia solo genera más violencia. Ojalá algún día aquellos que me amenazaron e intimidaron lo puedan entender.

Pero hoy me aparto definitivamente de todo lo que a SNet respecta. Me voy muy triste, derrotado, atiborrado de malos recuerdos, lleno de penas y de mucha incomprensión. Aquellos que juraron una vez escuchar a la juventud, hoy me tildan de algo que no soy, solo por formar parte de la juventud y alzar mi voz por una causa que ni es politica ni religiosa.

Quisiera que entendieran algo. Cuba a veces es algo extraño, no se siente de este mundo. Yo sé que a muchos les cuesta un trabajo enorme entender que SNet no lucha por desacreditar a un Gobierno o establecer un nuevo orden político. Es extraño entender que SNet solamente busca poder seguir existiendo sin dejar a nadie fuera, incluyendo, sin hacer daño a nadie, ni siquiera al Gobierno o a los dirigentes. A la mayoría de SNet esas cosas no le interesan.

Yo respeto que a muchos le interese, pero tienen que entender que Cuba tiene una cultura política muy distinta al resto del mundo, y a la mayoría de SNet, producto de esta cultura, no les interesa en lo más mínimo la política, de ningún bando y de ninguna boca, simplemente son apáticos políticamente.

Yo puse mi granito de arena por Snet, perdónenme si no tengo fuerzas para observar a mi familia sufrir por mis decisiones, quizás es una decisión egoísta de mi parte, pero es la que he decidido.

Hoy me retiro de todo lo que tenga que ver con SNet e insto a todos los que creyeron en mí que no pierdan la fe, vendrán tiempos mejores, algún día SNet será el mundo entero, eso, a diferencia de mí, es imposible de detener.

A todos los que iban a reunirse el sábado por fe en mí lamento decepcionarlos, pero yo no iré. Ni el sábado ni ningún otro día. Hay demasiada división dentro de nosotros mismos, ya yo hice mi parte y pagaré las consecuencias de defender a SNet durante mucho tiempo. Pero no voy a permitir que mi familia o mis amigos sean arrastrados conmigo.

Un abrazo a todos y gracias por apoyarnos todo este tiempo. Por siempre #YoSoySnet #FuerzaSnet

NdR: Este texto fue publicado por Ernesto de Armas en su perfil de twitter.

