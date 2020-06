San Antonio de los Baños se queda... sin agua

Barrios enteros de San Antonio de los Baños, en Artemisa, llevan sin agua corriente más de una semana. La frecuencia en el suministro lleva meses deteriorándose y la única respuesta que reciben los afectados es que "el manto freático está seco".

"El sistema de agua en nuestra zona hace muchos meses que viene presentando problemas. Empezamos teniendo el servicio un día sí y otro no, después cada 72 horas, pero en estos últimos 10 días no nos llega a ninguna hora, no tenemos servicio ninguno", explica a 14ymedio Pilar, una vecina de la población.

San Antonio de los Baños es el municipio artemiseño más importante por donde transita el río Ariguanabo, de unos 14 kilómetros de extensión. Tradicionalmente, el suministro de agua de la zona se ha abastecido de la cuenca del Ariguanabo, especialmente de manantiales y pozos próximos al río, pero la sequía, los residuos industriales y la sobreexplotación han dañado duramente su caudal.

"Solo se está priorizando la entrega de agua, en pipas, a las familias que tienen enfermos encamados", comenta otro vecino, que señala entre las zonas más afectadas las de Nodarse y Palenque. Las familias deben cargar agua en tanques y cubos desde largas distancias para realizar las tareas domésticas y mantener las medidas de higiene recomendadas para prevenir los contagios por coronavirus.

"Este pueblo era conocido por su río y por sus aguas pero ahora ya nos podemos cambiar hasta el nombre porque de 'baños' no queda nada, el río está casi muerto y en las casas no hay agua", explica una empleada del hotel Las Yagrumas. "En mi familia tenemos una anciana postrada y en todos estos días solo hemos recibido 20 litros de agua por ella para poder lavarla".

Para los agricultores de la zona, la carencia de agua también es un problema, aunque varios de ellos consultados por este diario se nutren de pozos privados. "Uso el pozo del patio para todo lo que es el campo y los cultivos pero en la casa normalmente nos llega el agua de la calle pero hace doce días que no vienen ni una gota", cuenta Raudel Ramos, un campesino de la periferia de San Antonio.

"Toda la red de acueducto está muy dañada y deteriorada", añade Ramos. "Por años aquí hemos tenido problemas de que el agua llega sucia, contaminada y hasta con mal olor porque durante mucho tiempo no se le dio mantenimiento a las instalaciones".

La red de acueducto de San Antonio de los Baños comenzó a construirse en 1894 e inicialmente tomó el agua del manantial de la Catalina en la Quintica, junto al río Ariguanabo. "Está muy envejecida toda la estructura y ahora estamos pagando las consecuencias".

Ante las crecientes quejas de los pobladores, la emisora local, Radio Ariguanabo, entrevistó la pasada semana al director provincial de Acueducto y Alcantarillado de Artemisa, Miguel Jiménez Álvarez, quien explicó que la prolongada sequía de los últimos años ha secado el manto freático y el servicio seguirá inestable por varios meses debido también a reparaciones en la infraestructura.

La situación que atraviesan los casi 49.000 habitantes del municipio y sus constantes quejas llevó a que el pasado 12 de junio se reuniera de urgencia un Grupo de Trabajo Temporal creado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Inrh) para la regularización hidrológica de la Cuenca Ariguanabo, pero el servicio no ha mejorado ni ha habido nuevas explicaciones.

