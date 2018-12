Por segundo día los taxis circulan vacíos en La Habana

"Voy para el hospital, que tengo la presión alta", "estoy de camino a buscar unos clientes", "mi mujer me llamó porque tiene un dolor", eran algunas de las justificaciones que daban este viernes los conductores de taxis colectivos cuando un inspector los paraba por circular vacíos. Este sábado el pulso con el Gobierno continúa en La Habana, en el segundo día de huelga de transportistas.

Por 48 horas la ciudad más poblada del país ha sido escenario de un inusual paro laboral, protagonizado por los choferes de almendrones, los viejos vehículos del siglo pasado que son vitales para el transporte de pasajeros. La protesta intenta echar atrás un paquete de regulaciones que entró en vigor este 7 de diciembre que impone estrictos controles al sector.

Rutas obligatorias, mayor supervisión sobre la compra de combustible, la filiación a una piquera y el deber de tener una cuenta bancaria para adquirir las piezas de repuesto, la gasolina o el diésel, además de mantener un depósito correspondiente al pago de dos meses de licencia, son algunas de las normas de la nueva legislación que han provocado el actual malestar.

El Gobierno ha respondido al paro reforzando las rutas de ómnibus estatales con nuevos carros, pero las aceras siguen llenas de personas que hacen señales a los taxis que pasan, con poco o ningún resultado.

"Como le dijeron a muchos taxistas que les iban a confiscar el carro si no trabajaban, decidimos salir pero no recoger pasaje", cuenta Yunior, un conductor de 24 años que este viernes fue inspeccionado por dos policías en las cercanías del parque El Curita en Centro Habana. "Me querían llevar para la estación pero les dije que iba a buscar el cake para el cumpleaños de mi hija y por eso no podía montar pasajeros", cuenta a 14ymedio.

Supuestos familiares enfermos, urgencias que obligan al conductor a regresar a casa, gestiones que no pueden dejar de hacerse y hasta un presunto desperfecto técnico que requiere ir al taller, son otras de las justificaciones que esgrimían los conductores cuando la policía o los inspectores les cuestionaban por circular sin pasajeros.

En las principales avenidas de la ciudad el volumen de taxis privados ha sido inusualmente bajo en las últimas 48 horas y muchos de los que se movían por las calles lo hacían por la senda izquierda, alejados de la acera. Los desesperados transeúntes han debido optar por caminar o tomar un abarrotado ómnibus.

Otros conductores prefieren métodos menos confrontativos y han seguido en servicio pero bajo sus propias reglas. Algunos conductores solo recogen pasajeros en viajes preacordados que no sean por las rutas regulares. Las calles secundarias, por donde es poco frecuente ver a estos taxis colectivos debido al mal estado de las vías, llevan varios días con un mayor tráfico de taxis colectivos.

"No puedo arriesgarme a perder mi licencia porque de esto come mi familia, pero estoy moviéndome por dentro de El Cerro y evitando las calzadas", cuenta Augusto, otro chofer que se sumó a su manera al paro. "Estoy boteando nada más dos o tres horas diarias y aunque es una gran afectación económica para mi bolsillo, es lo menos que puedo hacer por los otros que sí están haciendo la huelga cien por ciento".

Rafael Alba, un taxista que fue detenido el pasado miércoles y al que la policía advirtió que confiscaría su vehículo si no salía a trabajar, amaneció el 7 de diciembre con una patrulla policial al frente de su casa para verificar que salía a recoger pasajeros. Este diario no ha podido volver a comunicar con él, pues su teléfono está "apagado o fuera del área de cobertura".

"Es duro, pero hoy les toca a ellos y mañana puede ser a nosotros", opina Julio Marrero, un ingeniero de 52 años que labora en el sector por cuenta propia en un negocio de fotocopia de documentos. "He tenido que caminar grandes tramos porque no hay transporte, pero los boteros están en su derecho de hacer esta huelga porque si no la hacen, el año que viene les llueven peores medidas", asegura.

Por toda la capital se han desplegado cientos de inspectores y policías, algunos vestidos de civil, especialmente en las cercanías de las piqueras donde habitualmente comienzan su ruta los almendrones. No obstante, la actual legislación no obliga a los conductores por cuenta propia a llevar pasajeros todo el tiempo que estén circulando por las calles.

A pesar de la solidaridad de muchos, algunos clientes lamentan que el paro ocurra en unas fechas muy sensibles de diciembre en que se necesita el transporte para acopiar los recursos de fin de año. "Esta bien que protesten pero los más afectados somos los ciudadanos porque el Gobierno no logra reforzar el transporte urbano lo suficiente como para que La Habana no se quede a media máquina, como está ahora", se quejaba este sábado una jubilada que aseguró llevar "dos horas" en una parada cercana a las calles G y 23 del Vedado.

Laura, de Santiago de Las Vegas, contó que llevaba 30 minutos y los carros pasaban vacíos y no paraban. "Cuando paran entonces te dicen que no te llevan", dijo.

Otro de los "trucos" es que los boteros transportan a otros boteros o a miembros de su familia. Se turnan para hacer de choferes y pasajeros y "taparse la letra". "Se ve que van con alguien que los acompaña para no andar vacíos del todo, pero teniendo todas las plazas de la parte de atrás desocupadas no te llevan", añadió Laura.

La convocatoria a una huelga, bautizada popularmente como El Trancón, fue difundida entre conductores de taxis privados de La Habana y otras provincias del país días antes de que llegara la fecha de entrada en vigor del polémico paquete de medidas. Los choferes reclaman libertad de movimiento, derecho a trabajar en todo el país, acceso a un mercado mayorista, la posibilidad de importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes, entre otras demandas.

