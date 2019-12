La policía prohíbe "para siempre" las reuniones de un grupo de intelectuales en Camagüey

El intelectual Rafael Almanza denunció este viernes las amenazas que le hicieron dos oficiales de la Seguridad del Estado que lo visitaron en su casa en Camagüey. Los hombres le advirtieron de que "la Peña del Júcaro Martiano está prohibida para siempre" y que si intenta celebrarla entrarán y arrestarán a todos los participantes.

En la peña se realizan tertulias, debates, lecturas, así como performances y exposiciones de arte. La edición que tuvo lugar en diciembre de 2018 fue reprimida.

"Anoche a eso de las siete y media vinieron dos agentes, uno muy joven, al que ya conocemos y se hace llamar Jonathan pero su nombre es Richard; y alguien más, un hombre de unos 50 años", cuenta Almanza en conversación telefónica con 14ymedio. "Vinieron en un tono bastante comedido, casi triste, preocupados, todo para decirme que no puedo celebrar más la Peña del Júcaro".

"Es la tercera vez que me lo dicen, primero antes de la peña anterior que la hicimos de todas formas el día 30 de agosto con el escándalo policial que hubo, el día 4 de octubre en la que fui llevado a la estación de policía y me pusieron un acta de advertencia de que yo no podía hacer la Peña del Júcaro Martiano".

La policía política amenazó al ensayista con encarcelarlo por peligrosidad, algo que puede hacer porque Almanza ya recibió un "acta de advertencia", el primer paso para ser juzgado por ese delito, que le podría llevar a la cárcel por tres años.

"La Peña del Júcaro no es una reunión bianual, es un estado del alma, y para eliminarla nos tienen que eliminar a todos uno por uno porque ni acabando conmigo lo lograrán", asegura Almanza. Le dijeron que no podía reunirse con sus amigos porque eran “elementos contrarrevolucionarios”.

El escritor les contestó que se trataba de una simple reunión de amigos que la policía política había "convertido en un acontecimiento nacional e internacional". Le advirtieron de que, si insistía en mantener esos encuentros, entrarían en su casa y se los llevarían presos. "Entrarían a la fuerza supongo porque no los dejaré entrar mansamente, tendrán que romper la puerta", sugiere Almanza.

"No estoy preocupado porque me carguen a mí pero si estoy preocupado porque unas personas que son del medio artístico literario y que durante más de 20 años han venido a la peña".

El intelectual, quien fue galardonado el pasado año con el Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón Baquero, recientemente recibió por debajo de la puerta una nota con una amenaza explícita de muerte, según denunció en las redes sociales, donde decenas de internautas respondieron con comentarios de solidaridad y apoyo.

"Me acaban de echar por debajo de la puerta, a plena luz del día, esta amenaza. Dicen los vecinos que fue un joven y que se quedó parado ahí. No es el esquizofrénico que me ha amenazado antes", escribió entonces.

"Son reiteradas amenazas de muerte y ahora, dice, aparece este documento, que es público en Facebook, que incluso está impreso con una impresora de cinta, que solo existe en las oficinas del Estado. No conozco a nadie en Cuba que tenga este tipo de impresor", agregó el también investigador de la obra de José Martí.

A finales de agosto pasado, un operativo de la Seguridad del Estado intentó frustrar la celebración de otra edición de la Peña del Júcaro y varios asistentes fueron arrestados y otros fueron interceptados en el camino.

