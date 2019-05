La Seguridad del Estado reprime la marcha independiente LGBTI en La Habana

Agentes de la Seguridad del Estado se enfrentaron con activistas de la comunidad LGBTI y simpatizantes de este colectivo que fueron este sábado al Parque Central de La Habana para manifestarse a favor de la diversidad en la Isla. Al menos cuatro personas han sido detenidas hasta el momento, según pudo constatar 14ymedio.

Entre los detenidos están los activistas Iliana Hernández, Oscar Casanella, Ariel Ruiz Urquiola y Boris González Arenas.

La marcha había sido convocada por activistas independientes como respuesta a la cancelación de la tradicional Conga contra la Homofobia, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) que dirige Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro y diputada a la Asamblea Nacional.

El Cenesex había llamado a boicotear la marcha independiente, asegurando que había sido organizada en Miami. Muchos activistas LGBTI se sintieron frustrados por las razones que dio la organización oficialista para cancelar la conga, entre ellas que podría ser aprovechada por “grupos contrarios al Cenesex utilizan lo sucedido con la conga como arma contra nuestra institución, y a través de ella, contra el Estado, el gobierno y el Partido”.

Desde poco antes de las cuatro de la tarde decenas de activistas se fueron reuniendo en el Parque Central de la capital cubana para marchar contra la homofobia. Era visible el despliegue policial en áreas del municipio Centro Habana y según pudo constatar este diario habían apostados policías cada 50 metros en el área donde se tenía previsto que se efectuara la manifestación.

“Una patrulla para en Paseo al lado del taxi en que viajo y el taxista pregunta al policía que conduce: ¿Qué hay aquí que esto está lleno de policías? Respuesta del policía: los travestis estos que quieren formar fiesta”, escribió al filo de las tres de la tarde en Twitter la periodista Mónica Baró.

Bajo el lema “por una Cuba diversa”, un número cada vez mayor de activistas se fueron reuniendo en el Parque Central ante la mirada de los policías. Cerca de las 4:30 pm el grupo comenzó a caminar hacia Malecón por Prado. Junto a los manifestantes estaba la cantante Haydée Milanés, entre otros artistas y activistas.

#CUBA: This is one of the arrests as crowd made their way yo #Malecón. This is reportedly Oscar Casanella. He called them “abusers” as he was taken by force away from cameras. #LGBT March in #Havana started peacefully and ended in conflict. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/0X96VptIlS