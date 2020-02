Suchel atribuye la falta de jabón a "atrasos en los pagos de cartas de crédito vencido"

Los problemas de abastecimiento de productos de higiene tienen dos orígenes, el embargo estadounidense y la falta de liquidez del Gobierno, según explicó en una entrevista en Radio Rebelde Isabel Cristina Valdespino, especialista principal de ventas e inteligencia comercial de la empresa Suchel.

La funcionaria explicó que el plan previsto para la producción de jabón en 2019 ascendía a 21.000 toneladas, pero no pudo cumplirse por "atrasos en los pagos de cartas de crédito vencido".

"De un día para otro no se van a ver los mercados llenos. Todos los días se produce y se vende, y poco a poco se irá llenando el mercado"

Luz Elena Ronda Joa, directora de producción y ventas, aseguró que actualmente hay financiación para garantizar la producción de los próximos meses y los mercados volverán a contar con el producto, pero pidió paciencia a la población porque la normalización tardará en llegar. "De un día para otro no se van a ver los mercados llenos. Todos los días se produce y se vende, y poco a poco se irá llenando el mercado", dijo.

La empresa debería producir mensualmente 1.200 toneladas de jabón de lavar, 2.000 de tocador, 270 de crema dental y 800 de detergente líquido. Todos estos productos han estado ausentes de los mercados en los últimos meses provocando una gran incertidumbre entre la población, agravada por la confusión de las declaraciones de distintos responsables.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo a principios de este febrero: "No vamos a tener todavía satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo pero esperamos que con varias medidas que se están adoptando a partir del mes de abril podamos ir estabilizando la producción de aseo por la industria y con ello la oferta a la población".

Apenas dos días después su propio departamento difundió una nota para indicar que los productos sí estaban disponibles, aunque escasos, y acusaba a "personas inescrupulosas y apátridas" de tergiversar la información al decir que no habría productos de higiene hasta abril. "Lo realmente informado aclara que hasta marzo no se satisface la demanda y estabilidad, al no disponerse del total de cantidades que la respaldan y que debe estabilizarse su oferta en niveles adecuados a partir de abril", indicaba la nota.

Francisco Silva, director general de Ventas de mercancías, indicó pocos días después que las ventas de jabones crecerían un 40% y las de crema dental un 35% respecto al año precedente.

Pero las colas no han cesado en un país temeroso de los ecos del Período Especial.

Isabel Cristina Valdespino también contó que el embargo está afectando a la recepción de algunas materias primas. Es el caso del aceite de palma de un proveedor italiano que debía haber hecho llegar 1.500 toneladas el pasado junio para producir 2.100 toneladas de viruta para jabón.

Al no permitirse la entrada del barco con el aceite a granel, se retrasó dos meses la producción. Además, añade, Suchel debió diseñar una estrategia introducir la materia prima en otro tipo de envase, lo que encareció la operación comercial.

Los barcos con contenedores que tocan puerto de EE UU no pueden ir a Cuba, según la especialista. "Tenemos que tener siempre la percepción de riesgo a la hora de fijar los términos de la contratación", lamentó.

En la entrevista con Ronda Joa, la directora fue preguntada acerca de los trabajadores de Suchel y qué había ocurrido cuando la producción estuvo parada. "Todos los trabajadores participaron en producciones alternativas y otras labores en las mismas UEB productoras", indicó, para deleite de la redactora, que escribe: "Y aunque la respuesta no me sorprendió me alegró saber que la Revolución no deja desamparado a ninguno de sus hijos".

